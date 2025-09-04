Empresários e lideranças abordam urgência por soluções ao endividamento

A urgência de avançar em soluções para o endividamento rural, tema que ganhou força nas conversas e se tornou o fio condutor dos debates políticos e empresariais no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, também dominou o tradicional almoço promovido pelo Bradesco na Casa do Jornal do Comércio, ontem. Na ocasião, principais executivos do setor produtivo e lideranças da economia gaúcha fizeram coro à necessidade de apoio ao agronegócio.

Para Rodrigo Junqueira, vice-presidente da Massey Ferguson e diretor-geral da AGCO, a edição de 2025 reflete um cenário mais otimista. "Depois de um 2024 de grandes desafios, este ano se mostra como um ambiente de recomposição. Os clientes vêm à feira para conhecer tecnologia, comprar e buscar eficiência", afirmou. Mas ele ponderou que cada produtor enfrenta uma realidade própria e que a recomposição financeira é um processo caso a caso, com alternativas que passam por consórcios e financiamentos.

Essa necessidade de crédito acessível também foi ressaltada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado (Simers), Claudio Bier. Para ele, embora a organização da Expointer esteja impecável e o parque de máquinas "maravilhoso", as negociações patinam diante do "custo" do dinheiro. "Não existe negócio no Brasil que suporte juros de 15% ao ano. O agricultor precisa de financiamento em condições que possa pagar", frisou.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, fez coro. Reconheceu o grande público nos primeiros dias - o que rendeu a este ano o recorde de mais visitantes no primeiro fim de semana de feira -, mas destacou que o produtor está, antes de tudo, preocupado em resolver seu passivo. "A renda caiu, os preços caíram, e o alongamento das dívidas é fundamental para que o setor retome o fôlego", avaliou, lembrando que a presença de autoridades federais pode ser decisiva para dar sinalizações concretas.

Esse mesmo movimento foi observado por Alex Ferreira, executivo do Banco John Deere. Segundo ele, a alta do endividamento rural é monitorada de perto pela empresa. "Estamos trabalhando para alongar e reestruturar dívidas, dando suporte ao agricultor neste momento difícil. É um desafio, mas seguimos otimistas", disse.

Do lado do governo, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, foi enfático ao afirmar que a securitização é pauta em praticamente todos os encontros da feira. "Não é perdão, não é anistia. É um alongamento necessário para produtores que perderam safras devido à seca. Já foi aprovado na Câmara, está no Senado, mas falta uma sinalização clara do Governo Federal. A presença de ministros aqui seria um gesto de respeito e um avanço importante", defendeu, criticando a ausência de ministros da União no parque.

O prefeito de Esteio, Felipe Costella, destacou a importância da feira para a cidade-sede.

"Nessa semana, nós somos a capital do Estado. Ano passado a Expointer movimentou R$ 8,1 bilhões e este ano vamos ultrapassar esse número", projetou,

Já Roberto França, diretor de Agronegócio do Bradesco, reforçou que o banco está preparado para apoiar os clientes, mesmo diante da expectativa em torno de medidas federais.

"Muitos já buscaram alternativas e estão menos dependentes da securitização. Apostamos que uma boa safra pode trazer recuperação e expansão", resumiu o executivo.