Produção de biocombustível manterá maior volume de grãos em solo gaúcho

Com a ampliação dos investimentos brasileiros e gaúchos na produção de biocombustíveis, diferentes benefícios serão agregados à economia local. Apesar de ampliar a disputa de grãos como milho e soja como fonte de alimentação a aves e suínos, pode haver ganhos até mesmo para estas culturas. E, mais ainda, para a economia e os cofres públicos.

O maior volume de processamento manterá em solo brasileiro milhões de toneladas de grãos que ainda hoje são exportados e beneficiados em outros países - onde geram renda, impostos e empregos. Mesmo que a produção de biocombustível possa aumentar a disputa pelo grão entre a indústria e avicultura e a suinocultura, o uso mais eficiente desse deste insumo permite que sobras do processo retornem aos animais como farelo.

Mercado interno aquecido, avalia o secretário estadual de Agricultura, Edevilson Brum, se reflete na possibilidade de aumento da área de plantio no Rio Grande do Sul, onde agro responde por 40% do Produto Interno Bruto (PIB). "Isso significa que a partir de novos empreendimentos, e com a ampliações da B8, por exemplo, vamos aumentar ainda mais a nossa correlação com a lavoura dentro do PIB", explica Brum.

Geração de emprego, oportunidade de negócios ainda inexistente e a arrecadação de impostos complementam a lista de ganhos agregados à produção de biocombustíveis no Estado. "Se você colher o equivalente a R$ 1 na lavoura de soja, de trigo, de milho, ao final da cadeia isso vai representar R$ 5. É quase um real para um dólar", compara Brum.

Com o avanço do segmento, ressalta o secretário, o governo gaúcho começa a estruturar programas de apoio ao setor, em necessidades antes inexistentes. Brum explica que o apoio ao desenvolvimento dessa atividade industrial ainda é nova e está sendo mapeado pelo Estado.

As cooperativas Cotrijal (Não-Me-Toque), Cotrisal (Sarandi) e Cotripal (Panambi) deram um passo estratégico para o fortalecimento da cadeia produtiva de grãos no Rio Grande do Sul. As três uniram forças para instalar, no município de Cruz Alta, uma moderna usina de extração de óleo de soja, com previsão de entrada em operação no final de 2027.

O empreendimento representa não apenas a industrialização da produção, mas também um forte estímulo à expansão e valorização do cultivo de soja no Estado. A usina terá capacidade para processar 3 mil toneladas por dia, o que representa 40% da produção atual das cooperativas envolvidas - volume que tende a crescer com o aumento da demanda local por matéria-prima.

A unidade, formada sob o nome Soli3 (constituída em 2024), terá potencial para beneficiar 1,1 milhão de toneladas de soja por ano, transformando o grão em biodiesel, glicerina, farelo e casca de soja peletizada. Essa diversificação de produtos amplia as possibilidades de mercado e gera valor agregado ao que é produzido no campo, criando um ciclo virtuoso que incentiva o produtor rural a investir ainda mais em produtividade e tecnologia.