Stihl projeta crescer 25% em 2025

A Stihl, com sede em São Leopoldo, projeta ampliar os investimentos em 25% neste ano, meta que deve ser alcançada também com o reforço de novos produtos voltados ao campo que foram lançados na Expointer. O presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenther, destacou em visita à Casa JC na Expointer, que o desempenho é sustentado por uma estratégia de diversificação geográfica e de portfólio, apoiada por uma rede de mais de 5 mil pontos de venda no País e por exportações para dezenas de mercados.

No estande, a companhia estreia a linha de geradores GR - três modelos com classes de potência de 2,5 kW (GR 40), 5,5 kW (GR 60) e 8,0 kW (GR 80) - além de motocultivadores, motobombas e motores estacionários. Os equipamentos podem abastecer sistemas de irrigação, ordenha e frentes de trabalho em áreas sem acesso confiável à rede elétrica.

A marca montou um espaço de experiência para testes dos produtos. "Queremos mostrar soluções completas que aumentem produtividade e rentabilidade, da agricultura familiar às grandes lavouras", afirmou Romário Britto, vice-presidente de Marketing e Vendas. "Investimos em ampliar o portfólio e em serviço, com uma rede qualificada para atendimento e manutenção."