Consulado-Geral e Câmara do Comércio anunciam missão gaúcha à Itália

Durante evento de lançamento do Espaço Itália, na Expointer, nesta segunda-feira (1º), com a presença do governador Eduardo Leite, foi anunciada uma missão de empresários brasileiros ao país europeu no mês de outubro. Na comitiva também estarão o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, e o presidente da Câmara de Comércio Italiana, Erasmo Battistella. As datas da viagem ainda serão definidas.
Entre os objetivos da iniciativa estão as oportunidades de cooperação entre RS e Itália, principalmente em segmentos da economia gaúcha que podem ser beneficiados com o avanço nas relações bilaterais. A implementação de uma rota aérea direta Porto Alegre-Roma é outro assunto que estará em pauta. O grupo deverá ter agendas na embaixada brasileira, em ministérios e com representantes do setor produtivo.
Inaugurado nesta segunda, o estande do país na Expointer é uma parceria da Câmara de Comércio e Consulado-Geral, e terá cerca de 100 m². A estrutura localizada no Pavilhão Internacional da Expointer foi montada para receber associados e empresários com potencial para se engajar à entidade. Todos os espaços comercializados por meio de cotas estão ocupados. Um dos grandes atrativos é o novo espumante da Vinícola Nova Aliança, patrocinadora oficial dos eventos do Consulado nas festividades dos 150 anos da Imigração Italiana no estado, celebrados em 2025.
O NOVA Espumante Branco Seco Trebbiano Toscano – Edizione Speciale foi elaborado em homenagem ao sesquicentenário, em um rótulo que combina tradição, inovação e representatividade, com a chancela oficial do Consulado.
