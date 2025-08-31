Inovação, diversidade e diálogo ganham espaço na Casa da Emater

Colocar o trabalho dos extensionistas rurais ainda mais próximo dos agricultores e impulsionar a difusão de técnicas e manejos mais adequados ao perfil produtivo de cada propriedade são algumas das diretrizes que levaram à criação da Arena da Extensão da Emater/RS-Ascar durante a Expointer 2025. O espaço interativo tem capacidade para 150 pessoas e terá agenda todos os dias, sempre no início da tarde.

A programação reúne debates, apresentações e rodas de conversa sobre temas do cotidiano da produção rural, sempre no início da tarde, no centro da Casa da Emater. Entre os assuntos estarão bioinsumos, certificação orgânica, microverdes, forrageiras e agroindústrias familiares.

O primeiro evento será a Roda de Conversa abordando o tema Irrigação – a importância da reservação de água superficial – resultados e perspectivas, às 13h desta segunda-feira (1/9). O espaço também irá tratar sobre turismo rural, agroindústrias e o programas de forrageiras do governo do Estado, entre outros assuntos.

A ideia é transformar o espaço em um ambiente de conhecimento, inovação e troca de experiências. “A Arena da Extensão será um ponto de referência, onde faremos conexões com todas as estações distribuídas pelo espaço da Instituição no parque. Um lugar de diálogo entre o público e nossas organizações”, explica o coordenador-geral da Emater, Rodrigo Sasso.

A Arena abriga ainda a exposição da Linha do Tempo da Ascar, que destaca os marcos históricos da assistência técnica e extensão rural no Estado, com ênfase no papel da organização no enfrentamento às mudanças climáticas e no apoio a agricultores familiares, povos indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Outro destaque é a instalação inédita de uma agroindústria modular de 18m², que demonstra na prática como funciona um empreendimento familiar rural legalizado, com o objetivo de incentivar a formalização de agroindústrias de pequeno porte.