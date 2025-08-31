Dia C celebra o cooperativismo no Parque Assis Brasil

O primeiro sábado da Expointer 2025 foi marcado pela celebração do Dia C – Dia de Cooperar, iniciativa nacional que valoriza o impacto socioambiental das cooperativas brasileiras. Promovida pelo Sistema Ocergs, a ação movimentou a Casa do Cooperativismo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), e atraiu cerca de mil visitantes.

Distribuição de sementes de girassol e alface, pipoca doce e salgada, gibis sobre educação financeira e informativos sobre doação de sangue fizeram parte da programação. As crianças também aproveitaram atividades como pintura facial e interações com mascotes das cooperativas — entre eles, o porquinho do Sicoob, a vaquinha da CCGL, a abelhuda do Sicredi, o cachorro da Cresol, a gotinha do Instituto Unimed e a tradicional mãozinha, símbolo do Dia C.

LEIA MAIS: Sistema Ocergs lança prêmio inédito de reconhecimento a cooperativas gaúchas

“O cooperativismo carrega em sua essência os princípios da agenda ESG. O Dia C é uma celebração nacional da responsabilidade social que as cooperativas assumem em suas comunidades”, destacou Simone Zanatta, gerente de Comunicação e Marketing do Sistema Ocergs.

Neste ano, a Casa do Cooperativismo homenageia os biomas e a biodiversidade do Rio Grande do Sul, com painéis educativos e jogos interativos que reforçam a importância da produção e do consumo sustentáveis. Uma das atrações foi o game “Clima em Movimento”, que convida os participantes a “limpar o planeta” em troca de brindes. A professora Daiane Machado, de São Leopoldo, aprovou a proposta: “Estamos trabalhando esse tema na escola. A iniciativa é excelente.”

A dona de casa Lucineia Soares, de Portão, visitou o espaço com a família e se encantou com a ambientação verde. “Natureza é tudo. Se não cuidarmos agora, o que vamos deixar para as próximas gerações?”, refletiu.

Além das atividades lúdicas, a Casa funciona como espaço de diálogo e negócios voltados à sustentabilidade. A programação inclui painéis sobre agronegócio, governança e práticas ESG. Na segunda-feira (1º), a jornalista Giuliana Morrone mediará um bate-papo com cases de cooperativas. Na sexta (5), o painel “Água para Alimentar o Amanhã” reunirá representantes do Sicredi, Cotripal, Coprel e Comitê Geração C do RS, com mediação da comunicadora Rosana Jatobá.

O encerramento da semana será com o “Happy Hour com Propósito – Sabores do Bioma”, que oferecerá degustação de produtos orgânicos e biodinâmicos preparados pela influenciadora Guria Natureba.

“Negócios, diálogo e compromisso com o futuro andam juntos. E é isso que levamos, com orgulho, para cada visitante que passa pela nossa Casa”, resume Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs.