Cursos e seminários fazem da Expointer uma "universidade" do agro

Thiago Copetti, especial
Além de leilões e competições de raça, exposição de máquinas agrícolas e espaços para os mais diversos negócios, a Expointer oferece oportunidades de qualificação e atualização. A agenda de cursos, seminários e encontros técnicos é tão extensa quanto a lista de animais inscritos e que povoam o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
Até o dia 7 de setembro, quando encerra-se o evento, o parque também se converte em um grande centro de estudos voltados ao agronegócio. Tecnologia, empreendedorismo, biocombustíveis estão entre os temas que predominam na programação - mas as alternativas incluem assuntos tão diversos quanto gestão financeira da safra e os desafios para o controle do carrapato.
No Parque de Exposições Assis Brasil, produtores encontram, ainda, atendimento técnico estadual para sanar dúvidas sobre questões como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout). Já no estande da Emater é possível ter uma aula completa sobre todo o processo que envolve o funcionamento legal de um empreendimento familiar rural.
Para auxiliar no roteiro de quem quer aproveitar a feira para aprender e se atualizar, abaixo estão algumas sugestões de eventos em quatro áreas: tecnologia, bioenergia, empreendedorismo e finanças. Vale a pena abrir a programação completa, dia a dia, e selecionar os assuntos que mais lhe interessam ou que despertaram curiosidade.
Uma dica por dia
Veja abaixo as sugestões de eventos para a semana e monte sua agenda a partir da programação disponível em https://www.expointer.rs.gov.br/programacao
Domingo (31/08)
Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro
Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45
Horário:18h
Segunda-feira (1/09)
Seminário – Cenários e Oportunidades em Bioinsumos
Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09
Horário: 9h
Terça-feira (2/09)
Do Campo ao Qubit: Como as Tecnologias Quânticas irão Transformar o Agro Brasileiro
Local: Hub Agro (ao lado da Casa de Esteio)
Horário: 15h
Quarta-feira (03/09)
Entre safras e dívidas: o futuro do agro em debate!
Local: Auditório Getúlio Marcantonio - Federacite
Horário: 14h
Quinta-feira (04/09)
Editais Fapergs: Impulsionando a Inovação no Agronegócio Gaúcho
Local: Hub Agro – ao lado da Casa de Esteio
Horário: 17h
Sexta-feira (05/09)
Tecnologias Inteligentes desde o solo à abertura de novos mercados (INOVA NEM)
Local: Arena do Governo - Pavilhão Internacional
Horário: 11h30min
Sábado (06/09)
Do Campo ao Futuro: Inclusão e Empreendedorismo Rural
Local: Arena do Governo - Pavilhão Internacional
Horário: 10h
