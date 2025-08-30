Cursos e seminários fazem da Expointer uma "universidade" do agro

Thiago Copetti, especial

Além de leilões e competições de raça, exposição de máquinas agrícolas e espaços para os mais diversos negócios, a Expointer oferece oportunidades de qualificação e atualização. A agenda de cursos, seminários e encontros técnicos é tão extensa quanto a lista de animais inscritos e que povoam o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Até o dia 7 de setembro, quando encerra-se o evento, o parque também se converte em um grande centro de estudos voltados ao agronegócio. Tecnologia, empreendedorismo, biocombustíveis estão entre os temas que predominam na programação - mas as alternativas incluem assuntos tão diversos quanto gestão financeira da safra e os desafios para o controle do carrapato.

No Parque de Exposições Assis Brasil, produtores encontram, ainda, atendimento técnico estadual para sanar dúvidas sobre questões como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout). Já no estande da Emater é possível ter uma aula completa sobre todo o processo que envolve o funcionamento legal de um empreendimento familiar rural.

Para auxiliar no roteiro de quem quer aproveitar a feira para aprender e se atualizar, abaixo estão algumas sugestões de eventos em quatro áreas: tecnologia, bioenergia, empreendedorismo e finanças. Vale a pena abrir a programação completa, dia a dia, e selecionar os assuntos que mais lhe interessam ou que despertaram curiosidade.

Uma dica por dia

https://www.expointer.rs.gov.br/programacao

Domingo (31/08)

Tecnologias de Inteligência Artificial no Setor Leiteiro

Local: Casa do Veterinário CRMV/RS - Q.45

Horário:18h

Segunda-feira (1/09)

Seminário – Cenários e Oportunidades em Bioinsumos

Local: Espaço Emater/RS-Ascar - Q. 09

Horário: 9h

Terça-feira (2/09)

Do Campo ao Qubit: Como as Tecnologias Quânticas irão Transformar o Agro Brasileiro

Local: Hub Agro (ao lado da Casa de Esteio)

Horário: 15h

Quarta-feira (03/09)

Entre safras e dívidas: o futuro do agro em debate!

Local: Auditório Getúlio Marcantonio - Federacite

Horário: 14h

Quinta-feira (04/09)

Editais Fapergs: Impulsionando a Inovação no Agronegócio Gaúcho

Local: Hub Agro – ao lado da Casa de Esteio

Horário: 17h

Sexta-feira (05/09)

Tecnologias Inteligentes desde o solo à abertura de novos mercados (INOVA NEM)

Local: Arena do Governo - Pavilhão Internacional

Horário: 11h30min