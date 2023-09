Tradição, família e inovação no agro são características que marcam a história da Fazenda Santa Terezinha, localizada nas sedes de Jaquirana e São Francisco de Paula. A fazenda conta com 12 mil hectares e criação de em torno de 3 mil cabeças de gado, e possui mais de 200 anos de história e estando na sétima geração da família. A fazenda é destaque na criação de gado, unindo tradição e inovação para crescer cada vez mais em âmbito nacional.

Um dos pontos fortes da Santa Terezinha é a mixagem de animais afim de buscar evolução nos descendentes. "Estamos fazendo diversas misturas de raças, procurando pegar as características positivas de cada espécie para colocar nos filhotes que virão a nascer. Isso se chama heterose. Tentamos criar um filho com características superiores ao do pai e da mãe", afirma o estudante de veterinária e herdeiro da fazenda, Eduardo Zoratto Borges de Assis.

Atualmente o jovem está, juntamente com o irmão, seguindo os passos da família e tomando frente das operações. Consigo, traz ideias e inovadoras, como a utilização de microchips e drones para melhorar a qualidade do trabalho. Eduardo pensa no futuro, mas não abre mão do que deu certo em gerações anteriores. "Cada geração tenta agregar alto diferente. Agora por exemplo, estamos avaliando o uso de Inteligência Artificial na nossa fazenda”, destaca o estudante.



Preparação para a Expointer

Nos dias que antecedem a feira, a carga de trabalho aumenta. Por isso, foram contratados 11 estagiários para auxiliar nesse período. Segundo Eduardo, a alimentação dos bichos muda completamente. "Precisam ganhar mais peso em um curto período de tempo para recuperar o que foi perdido durante o transporte até a feira, e ainda para ter mais chances durante a competição", informou o jovem.

"Todo ano a gente vem pra Expointer, buscando sempre a melhor morfologia e qualidade de gado. Competimos em diversas categorias. Touros, vacas, novilhos e bezerros representam a fazenda nessas disputas", informa o técnico em agropecuária e funcionário da Santa Terezinha, Gabriel Fazolo. Na competição são levados alguns aspectos em consideração para avaliar os animais entre eles estão: estrutura, peso, formato da cabeça, idade, membros, estrutura óssea

Destaques da 46ª Expointer

O FST Poll Blockchain Poll B50, grande campeão da raça Simental-Fleckvieh em 2022 é um dos destaques positivos da fazenda. Este ano, o animal conquistou o segundo lugar na mesma categoria.

Além de campeão, o touro virou pai.

Evidências, batizada em homenagem a música famosa nas vozes de Chitãozinho e Xororó,



Agropecuária e laços familiares O cruzamento com a FST Vitória Harlem, vencedora da categoria Vaca Adulta na Expointer 2021, resultou no nascimento da primeira terneira dessa edição da feira.já mostra genética privilegiada e se tornou uma grande atração no Parque de Exposições Assis Brasil durante o evento inteiro.

O tempo passa, as gerações mudam, mas o que não muda são os valores e os ideais que são pregados na fazenda Santa Terezinha. "A gente fica muito orgulhoso de poder fazer parte dessa história que tem tantos anos, mas também é uma grande responsabilidade, precisamos olhar para o passado, olhar tudo que foi feito de certo e também criar inovações para o futuro", revela Eduardo Zoratto Borges de Assis, muito empolgado com a oportunidade que está recebendo da família.