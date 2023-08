4.275 animais de argola e rústicos inscritos para a 46ª Expointer começam a chegar ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na segunda-feira (21). Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a edição deste ano da Oscomeçam a chegar ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na segunda-feira (21). Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a edição deste ano da feira terá animais de 89 raças

Os exemplares para julgamentos podem ingressar no Parque Assis Brasil até a sexta-feira (25), das 8h às 22h. Todos os animais passarão pela equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi. Nos demais dias da feira, podem ingressar no parque os animais rústicos, de leilões e os que participam de provas ou apresentações.

A Expointer 2023 ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro. Os ingressos custarão R$ 16,00 para entrada inteira e R$ 8,00 a meia-entrada, enquanto o valor do estacionamento ficará em R$ 40,00.