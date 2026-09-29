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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 16:47

Ex-namorada de Maripán acusa zagueiro de divulgar conteúdo sexual sem seu consentimento

O jogador não deve estar presente nos treinos desta quarta-feira (30)

O jogador não deve estar presente nos treinos desta quarta-feira (30)

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Nesta quarta-feira (30), o zagueiro Guillermo Maripán não estará presente nos treinamentos no CT Parque Gigante. Isto porque o jogador foi convocado pelo 4º Tribunal de Garantia de Santiago, no Chile, para comparecer de forma presencial no país onde enfrenta a acusação de difundir conteúdo sexual sem consentimento. A denunciante é Carmen Castillo, escritora e influenciadora, com quem o defensor já se relacionou quando ainda jogava no Torino, da Itália. O clube solicitou a realização de uma videoconferência, mas o pedido foi negado pela justiça. 

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