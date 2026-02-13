Ypiranga x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (15), o Inter vai até o Colosso da Lagoa enfrentar o Ypiranga, às 20h30min, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Com a melhor campanha da competição, o Colorado chegou aqui depois de vencer o São Luiz por 3 a 1 no Beira-Rio. O Canarinho, por outro lado, se classificou após eliminar o Caxias no Centenário por 2 a 0.O histórico do confronto, por mais que aponte a vantagem Alvirrubra, traz uma curiosidade interessante. Como visitante, o time da capital não vence em Erechim desde 1992, quando aplicou um 2 a 0. Desde então, foram disputados nove jogos, com cinco vitórias do Ypiranga e quatro empates. São quase 34 anos sem um placar favorável no Colosso da Lagoa. Do outro lado o cenário é parecido. O time verde e amarelo não vence em Porto Alegre desde 1995, quando fez 2 a 1. De lá para cá foram disputados 11 jogos, todos vencidos pelo Inter. São quase 31 anos sem um placar favorável fora de Erechim.O técnico Paulo Pezzolano deve levar a campo um time misto. Os titulares devem ficar no banco de reservas e podem entrar no decorrer da partida, caso seja necessário.O time de Erechim já tem um desfalque confirmado para a partida. O Ypiranga não poderá contar com o meio‑campista Estêvão nos dois confrontos diante do Inter. Emprestado pelo Colorado até o fim da temporada, o jogador está impedido de atuar contra o clube de origem, uma restrição prevista em contrato. Para utilizar o atleta, o clube de Erechim precisaria pagar uma multa de R$ 1 milhão, valor considerado totalmente fora da realidade do orçamento do Canarinho.PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Ypiranga - Zé Carlos; Cleiton, Walce, Willian Gomes e Nicolas Schulz; Ramon Vinicius e Igor Silva; Felipe Ferreira, Estevão e Danielzinho; Gustavo Simões. Técnico: Raul CabralInter - Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Villagra); João Victor, Allex e Bruno Tabata; Alerrandro. Técnico: Paulo PezzolanoArbitragem - Lucas Guimaraes Rechatiko Horn será auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. No VAR, Jean Pierre Goncalves LimaSERVIÇO YPIRANGA X INTER Local: Estádio Colosso da Lagoa em Erechim;Data e hora: Domingo (15), às 20h30min; Transmissão: Sportv e o Premiere;