Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (15), às 17h30min, o Grêmio recebe o Juventude na Arena pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. A disputa será uma reedição do confronto do ano passado. Na ocasião, o Tricolor avançou à final nos pênaltis após gol polêmico de bicicleta de Gustavo Martins. Apesar do histórico positivo, o Tricolor chega em baixa para o confronto. Desde que o técnico Luís Castro assumiu o comando, a equipe vive uma instabilidade. Nos últimos seis jogos sofreu 12 gols e vem de uma derrota por 2 a 0 para o São Paulo em que os adversários finalizaram 17 vezes à meta gremista. A prioridade do treinador agora é a defesa.Ao menos uma mudança está garantida para este domingo. Noriega foi expulso no último compromisso pelo regional, a vitória por 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo, nas quartas de final, e está suspenso. Dodi é o favorito para assumir a primeira volância, mas Cuellar e Thiaguinho também aparecem como opções.Já o técnico do Juventude, Maurício Barbieri, ainda tem dores de cabeça para escalar a defesa. Rodrigo Sam e Marcos, que poderiam compor a dupla de zaga, foram expulsos na vitória heroica por 3 a 1 sobre o Cruzeiro nas quartas de final. Sendo assim, o setor deve ter Gabriel Pinheiro, Messias e Abner para manter o esquema com três zagueiros.PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Grêmio - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Balbuena (Kannemann) e Marlon; Dodi (Thiaguinho), Arthur, Tetê, Willian e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro Juventude - Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Abner (Bernardo); Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Patryck Lanza; Gabriel Taliari e Safira. Técnico: Maurício BarbieriArbitragem - Wagner Silveira Echevarria será auxiliado por Juarez de Mello Junior e Otávio Legramanti. No VAR, Marcello Ignacio Domingues NetoSERVIÇO INTER X PALMEIRAS Local: Arena, Porto Alegre-RS;Data e hora: Domingo (15), às 17h30min; Transmissão: RBS TV e Premiere;Ingressos: Disponíveis no site do Grêmio.
