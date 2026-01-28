Liga dos Campeões - Resultados da última rodada da fase de liga: Ajax 1x2 Olympiacos**, Arsenal* 3x2 Kairat-CAZ, Monaco** 0x0 Juventus**, Athletic Bilbao 2x3 Sporting*, Atlético de Madrid** 1x2 Bodø/Glimt**, Barcelona* 4x1 Copenhague, Leverkusen** 3x0 Villarreal, Benfica** 4x2 Real Madrid**, Dortmund** 0x2 Inter de Milão**, Club Brugge** 3x0 Marseille, Frankfurt 0x2 Tottenham*, Liverpool* 6x0 Qarabag-AZE**, Manchester City* 2x0 Galatasaray**, Napoli 2x3 Chelsea*, Pafos-CHI 4x1 Slavia Praha, PSG** 1x1 Newcastle**, PSV 1x2 Bayern*, USG 1x0 Atalanta**. *Classificados para as oitavas; **Classificados para os playoffs (sorteio acontece sexta-feira (30), às 8h, para definir os confrontos).
Copa do Brasil - Nesta quarta-feira tivemos os sorteios das primeiras fases da competição. Os times gaúchos presentes entram direto na segunda fase, com exceção da dupla Gre-Nal, que entra apenas na quinta. Os duelos ocorrerão em jogos únicos nos dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março. O Ypiranga enfrenta Ji-Paraná-RO ou Pantanal, o São Luiz-RS pega o Maranhão, enquanto o Juventude jogará contra o Galvez-AC ou Guaporé-RO. Já Caxias e Guarany de Bagé se enfrentam nesta fase, com o mando de campo sendo da equipe Grená.
Futebol Feminino - O Corinthians está na final do Mundial de Clubes feminino. Após se segurar em grande parte do jogo, as Brabas contaram com o faro artilheiro de Gabi Zanotti para vencer o Gotham por 1 a 0, no Gtech Community Stadium, em Brentford (Inglaterra), e carimbar a vaga na decisão. O time brasileiro enfrenta o Arsenal, domingo (01), às 15h, no estádio das inglesas. Para chegar à decisão, o time de Londres atropelou o marroquino ASFAR por 6 a 0.
Futebol gaúcho - O Esporte Clube Cruzeiro anunciou que suspendeu o leilão de seu estádio que estava marcado para o próximo mês. Segundo uma nota divulgada nas redes sociais, essa ação não representa fuga de compromissos, mas sim evitar a perda irreversível de bens históricos, e assegurar que credores, funcionários, atletas e a própria comunidade sejam respeitados.
Tênis - Jannik Sinner derrotou o norte-americano Ben Shelton por 6/3, 6/4 e 6/4 nesta quarta-feira. Agora, encara o decacampeão do Australian Open, Novak Djokovic, pela semifinal do Grand Slam. Do outro lado da chave, o número 1 do mundo, Alcaraz, enfrenta o alemão Zverev. Todos os jogos serão na sexta-feira (30), ainda sem horário definido.
