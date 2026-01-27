Copa do Brasil - Às 15h, será realizado o sorteio dos confrontos da segunda rodada da competição na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Cinco clubes gaúchos conhecerão seus adversários. São eles: Juventude, Ypiranga, Caxias, São Luiz, Guarany de Bagé. A edição deste ano terá número recorde de participantes, serão 126 times no total. Outra novidade é que a final do torneio será em jogo único pela primeira vez. Futebol Feminino - Nesta quarta-feira, começam as semifinais da 1ª edição do Mundial de Clubes feminino organizado pela Fifa. O Corinthians, campeão da Copa Libertadores feminina de 2025, será o representante sul-americano na competição. As paulistas vão enfrentar as norte-americanas do Gotham FC, no Brentford Stadium, às 9h30min. A outra semifinal será entre o Arsenal, da Inglaterra, e o ASFAR, do Marrocos, às 15h. As vencedoras do torneio levarão um prêmio de US$ 2,3 milhões ( cerca de R$ 11,5 milhões). Futsal - A seleção brasileira volta às quadras nesta quarta, às 14h30min, para enfrentar o Chile pela 3ª rodada da Copa América, em Luque, no Paraguai. Com uma vitória e um empate até agora, o Brasil é 2º colocado no Grupo B. Campeonato Brasileiro - A CBF anunciou o programa de profissionalização da arbitragem brasileira. Ele já começa neste ano de 2026 para jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Os designados terão contrato de trabalho com a CBF de duração de um ano — são 20 árbitros principais, 40 assistentes e 12 árbitros de VAR neste primeiro ano. Tênis - Pelo Australian Open, ontem, o nº 1 do mundo, Carlos Alcaraz venceu o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 0 com parciais de 7/5, 6/2 e 6/1, para se classificar pela primeira vez na carreira às semifinais da competição. Se vencer o torneio, o espanhol se tornará o tenista mais jovem a conquistar todos os grand slams. O próximo confronto será com o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, na próxima quinta-feira. Seleção brasileira - A CBF está negociando com o Panamá para realizar o último amistoso do Brasil antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo, no Canadá, EUA e México. Os trâmites estão adiantados, e a partida deve ser disputada no Maracanã, no dia 31 de maio. A previsão é que a delegação brasileira embarque no dia seguinte, 1º de junho. Atletismo - Letícia Oro Melo, atleta da Sogipa, conquistou a medalha de prata no salto em distância no Meeting Indoor de Paris, na França. Letícia chegou a liderar a prova com a marca de 6,46m, mas acabou sendo superada pela espanhola Fátima Diame.