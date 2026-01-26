Supercopa do Brasil - A CBF definiu o árbitro que apitará o primeiro grande título da temporada de 2026. O gaúcho Rafael Rodrigo Klein foi o nome escolhido pela entidade para conduzir Flamengo x Corinthians no próximo domingo, às 16h, no estádio Mané Garrincha. São Paulo - Rafinha é o novo gerente esportivo do São Paulo. O ex-jogador, até então comentarista da TV Globo, foi anunciado pelo clube por meio das redes sociais nesta segunda-feira. Com a missão de ser uma ponte entre jogadores, comissão técnica e a direção, Rafinha chega ao São Paulo para assumir a vaga deixada por Muricy Ramalho, que se desligou do clube no último dia 23 para tratar uma lesão no joelho. Libertadores - O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, avaliou em conversa com o ge a sugestão de participação de times dos Estados Unidos e México na Copa Libertadores no futuro. A ideia foi lançada pelo empresário Jorge Más, um dos donos do Inter Miami. Segundo o dirigente, antes da Conmebol começar a analisar o caso, é preciso que a sugestão passe pela Concacaf, a Confederação das Américas do Norte, Central e do Caribe, à qual os times americanos e mexicanos são filiados. Mundial de Clubes - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a Gianni Infantino, chefe máximo da Fifa, que o Mundial de Clubes de 2029 seja disputado no Brasil. O pedido ocorreu nesta segunda-feira (26), durante reunião em Brasília, cujo tema foi a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no País. O processo de candidatura sequer está aberto, mas o lobby da entidade máxima do futebol brasileiro já foi colocado em prática há algum tempo. Tênis - Nesta segunda-feira (26), o número 2 do mundo, Jannik Sinner, mostrou-se recuperado fisicamente e dominou o compatriota Luciano Darderi (25°). Além de aplicar 6/1, 6/3 e 7/6(2), Sinner fez 19 aces, quebrando seu recorde em partidas de Grand Slam. O italiano volta às quadras hoje, para enfrentar o americano Ben Shelton (8°). Já o número 1, o espanhol Alcaráz, joga no mesmo dia às 6h10min, contra o australiano Alex De Minaur (6°). Fórmula 1 - Segundo piloto a sair da garagem para os testes de pré-temporada no circuito de Montmeló, em Barcelona, Gabriel Bortoleto teve um contratempo nesta segunda-feira com a sua Audi, e acabou parando na pista. Por conta do imprevisto, a bandeira vermelha precisou ser acionada e a atividade foi momentaneamente interrompida. A equipe alemã explicou que detectaram um problema e decidiram parar o carro na pista como precaução.