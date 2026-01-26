Campeonato Gaúcho - Nesse sábado, pela 5ª rodada da competição, teve São Luiz 2 x 2 Ypiranga e Avenida 1 x 1 Novo Hamburgo. No domingo, Guarany de Bagé 1 x 0 Inter-SM. Hoje, às 19h, jogam São José x Caxias. A partida Juventude x Monsoon não havia acabado até o fechamento desta edição. Copa do Mundo Feminina - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) lançou neste domingo a identidade visual da Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil, em evento em Copacabana, no Rio de Janeiro. A competição com 32 seleções será realizada entre 24 de junho e 25 de julho em oito capitais do Brasil. Porto Alegre já está confirmada como uma das sedes do Mundial, o estádio Beira-Rio foi o escolhido para receber os confrontos. Copa São Paulo - O Cruzeiro alcançou neste domingo (25) seu segundo título do tradicional torneio. A Raposa derrotou o São Paulo por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, e repetiu a conquista obtida em 2007.