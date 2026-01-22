Fluminense - O tricolor carioca anunciou nesta quinta-feira a contratação do venezuelano Jefferson Savarino, que estava no Botafogo e foi um dos alvos do Grêmio na janela. O meia-atacante já se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou contrato válido até o final de 2029. Flamengo - A Deloitte Football Money League publicou sua 29ª edição, referente à temporada 2024/2025, com os maiores faturamentos no futebol mundial. Dentre os 30 divulgados, apenas um clube não está localizado em território europeu, o Flamengo. O clube carioca aparece na penúltima posição com € 202,7 milhões (cerca de R$ 1,262 bilhão) faturados. Bragantino - O lateral-esquerdo Vanderlan, ex-Palmeiras e atualmente no RB Bragantino, foi submetido a uma cirurgia no cérebro para o tratamento de MAV Cerebral (Malformação Arteriovenosa). O procedimento foi realizado na terça-feira (20) no hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Estima-se que 10 a cada 100 mil pessoas no mundo são diagnosticadas com a doença. Casemiro - O volante da seleção brasileira e dos Red Devils, anunciou que vai deixar o clube inglês ao final da temporada. No clube desde 2022, o jogador de 33 anos conquistou a Copa da Liga Inglesa 2022/2023, fazendo inclusive o gol do título, e a Copa da Inglaterra 2023/2024. Em sua passagem pelo clube, ele fez 146 partidas e marcou 21 gols. Inter Miami - Depois do presidente do clube, agora o técnico, Javier Mascherano, afirmou que adoraria que o clube americano participasse da Copa Libertadores da América. O argentino relembrou as participações dos mexicanos na competição, mas tratou a situação com cautela. Em entrevista coletiva dada antes da viagem do time de Lionel Messi ao Peru, para enfrentar o Alianza Lima em um amistoso, Mascherano citou que gostaria muito de participar do campeonato. Tênis - Atual número 4 do ranking, Novak Djokovic dominou o confronto contra o italiano Francesco Mastrelli. O placar foi de 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2. Recordista de conquistas do torneio (foi campeão em dez oportunidades), o sérvio quer igualar uma marca que pertence a Roger Federer: o número de vitórias na competição. Ele chegou a 101 triunfos e está a apenas um de empatar com o lendário suíço. O objetivo pode ser alcançado na próxima rodada contra o holandês Botic Van de Zandschulp, nesta sexta-feira, ainda sem horário definido.