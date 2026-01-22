Na estreia de Werveton, Grêmio vence o Guarany de Bagé no Estrela d'Alva

Em estreia de Weverton, o Grêmio venceu o Guarany de Bagé por 2 a 0 na 4ª rodada do Campeonato Gaúcho e encaminhou a classificação para a segunda fase. Apesar da vitória, o jogo foi de pouco brilho, começando pelo atraso na partida. Antes do apito inicial, uma falha na geração de energia fez com que as luzes do estádio se apagassem. A informação inicial era de que um gerador havia sido desligado devido à explosão de um transformador, mas a CEEE equatorial informou que o problema foi numa central de propriedade do estádio Estrela d’Alva.Quando a bola finalmente rolou, 40 minutos depois, o que se viu foi um jogo apagado. O Grêmio passava mais tempo com a bola no pé e até controlava a partida, mas não conseguia traduzir o domínio em chances de abrir o placar. Já o Guarany de Bagé tentava escapar nos contra-ataques, mas parava na defesa gremista. Até os 30 minutos foram apenas duas finalizações. Um chute fraco do lado do Alvirrubro, defendido pelo estreante goleiro Weverton. E uma cabeçada de Luis Eduardo que saiu em escanteio. A primeira chance clara do primeiro tempo veio aos 38 minutos. Enamorado fez boa jogada na intermediária e cruzou, André Henrique apareceu dentro da área, subiu sozinho e cabeceou como manda o figurino, mas a bola bateu caprichosamente no travessão.Os minutos finais foram mais do mesmo. O Tricolor tinha posse, mas tinha problemas para criar. A exceção foi uma triangulação que encontrou Willian de frente para a goleira, mas o meia isolou. Já o Guarany seguia, sem sucesso, buscando uma escapada para surpreender os visitantes. Aos 47, o árbitro Rodrigo Brand da Silva apontou o meio de campo, decretando o empate parcial na primeira etapa. No segundo tempo, as equipes voltaram a campo sem alterações. Logo no primeiro minuto Michel fez falta dura em Caio Paulista. No primeiro momento o juiz deu falta, e de forma equivocada mostrou cartão amarelo para Marcos Antônio. Mas depois de ser acionado pelo VAR a conferir o lance, ele tirou o amarelo e deu vermelho, agora sim, para Michel que havia cometido a infração. Com um a mais, agora o Grêmio começava a encontrar espaços. Aos sete minutos, Roger recebeu na direita, cortou para dentro e arriscou do meio da rua, a bola passou à esquerda da trave do goleiro Jonathan, que apenas acompanhou. Mas nos minutos seguintes o jogo voltou a ficar estagnado. Para tentar injetar ânimo, o técnico Luís Castro promoveu três mudanças na marca dos 15 minutos. Saiu André Henrique, Enamorado e Roger para as entradas de Carlos Vinicius, Aravena e Gabriel Mec. Mas quem teve a melhor chance até então foi o Guarany. Em cobrança de falta de fora da área, Raphinha soltou uma pancada, a bola quicou na frente de Weverton e explodiu no peito do goleiro. Bruno Cardoso ainda tentou de cabeça no rebote, mas a bola saiu por cima do gol. Aos 28, as mudanças finalmente fizeram efeito. Willian acionou Garbiel Mec, que buscou a ponta e cruzou para dentro da área, Carlos Vinícius ganhou a disputa no alto para colocar no fundo da rede. Além de colocar o Grêmio na frente, o gol também tornou Carlos Vinicius o artilheiro isolado da competição com quatro gols.Os donos da casa, que jogavam com um a menos por quase todo segundo tempo, sentiram o golpe. A partir daí, o Tricolor passou a explorar as falhas na defesa esgotada dos adversários. Aos 34, Mec disparou pela direita e tocou para Willian que pifou Jefinho, mas o meio-campo chegou batendo, mas botou para fora, desperdiçando a oportunidade. Dois minutos depois, Edenilson não deixou a chance passar. Depois de Carlos Vinicius brigar pela posse, a bola sobrou para o volante que chegou batendo para ampliar a vantagem, 2 a 0. Os minutos finais correram sem mais nenhuma grande oportunidade. Aos 52, o árbitro Rodrigo Brand da Silva deu o apito final decretando a vitória Tricolor. Com o resultado, o Grêmio volta a assumir a liderança do Grupo A, mas ainda pode cair para vice caso o Caxias vença o clássico com o Juventude nesta quinta-feira, às 19h.