Liga dos Campeões - Pela 7ª rodada da fase da liga da competição, nesta quarta, jogaram Galatasaray 1x1 Atlético de Madrid, Qarabag 3x2 Eintracht Frankfurt, Chelsea 1x0 Pafos, Atalanta 2x3 Athletic Bilbao, Juventus 2x0 Benfica, Slavia Praga 2x4 Barcelona, Olympique de Marselha 0x3 Liverpool, Newcastle 3x0 PSV e Bayern de Munique 2x0 Union Saint-Gilloise.Tênis - O Rio Open anunciou nesta quarta, a lista oficial de jogadores inscritos para o torneio, que acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. O italiano Lorenzo Musetti é o único top-10 confirmado no evento. O tenista, neste momento, ocupa a quinta colocação do ranking da ATP. João Fonseca é o representante brasileiro garantido via ranking. Será a quarta participação do carioca de 19 anos na competição. Futebol Feminino - A ex-jogadora Formiga foi nomeada para o cargo de diretora de Políticas do Futebol e de Promoção do Futebol Feminino, vinculado à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, do Ministério do Esporte. Ela irá substituir Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson, na função.São Paulo - Julio Casares renunciou ao cargo ontem e não ocupa mais a cadeira de presidente do clube. O agora ex-dirigente fez uma publicação nas redes sociais para confirmar a saída do cargo máximo do executivo tricolor. Depois de perder na votação do Conselho Deliberativo, Casares oficializou o seu pedido de renúncia antes da assembleia dos sócios, que poderia confirmar o impeachment.Vasco - Brenner é o novo jogador do Cruzmaltino. O atacante de 26 anos vai assinar um vínculo até 2029 com a equipe. Ele chega ao Rio de Janeiro no fim da semana. Os cariocas vão pagar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) à Udinese, da Itália, pelo jogador. O valor será parcelado em cerca de três anos.Futebol Internacional - Ídolo do Liverpool, o ex-jogador Jamie Carragher afirmou que Vinicius foi o responsável pela saída de Xabi Alonso do Real Madrid. Carragher apontou a revolta de Vini ao ser substituído contra o Barcelona, em outubro, como crucial para o desligamento do treinador. O episódio aconteceu na vitória por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, quando o camisa 7 xingou o comandante.