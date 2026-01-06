Tradcional São José e jovem Monsoon querem o mata-mata no Gaúchão

Depois de um 2025 que assustou o torcedor, o São José realizou uma reformulação. Cerca de 70% do elenco que vai iniciar este Gauchão não estava na equipe que disputou o quadrangular do rebaixamento na temporada passada. A mudança também passa pela casamata. O técnico Gabardo Júnior, que assumiu o time após o fim da competição aposta em uma largada forte para alcançar uma classificação para a segunda fase.Para garantir o máximo de pontos possível já nas primeiras rodadas, o Zequinha apostou em uma pré-temporada mais longa. Segundo o treinador ‘’ A reapresentação lá em novembro, foi fundamental para que pudéssemos fazer todas as avaliações físicas e garantir que o time já esteja com força total na estreia’’, explicou. Mas apesar da expectativa na classificação, o treinador entende a dificuldade da competição. ‘’A gente realmente quer a classificação. Mas, entendemos que para todas as equipes que não têm o investimento de Grêmio, Inter e Juventude o primeiro objetivo é não cair. E aí sim, o segundo objetivo é a classificação e a busca pelo calendário nacional’’, concluiu.Além dos reforços no plantel, o clube também investiu no estádio. O Passo d’Areia recebeu um novo gramado sintético logo após o fim do último Gauchão. Segundo o São José, a versão mais moderna se assemelha ao padrão do Nilton Santos, onde o Botafogo comanda suas partidas. Apesar de ser o único time a não usar grama natural, Gabardo Júnior entende que a equipe não tem uma vantagem por causa do piso. ‘’ Claro que a gente conhece o nosso estádio e tem a força do torcedor. Mas não pelo gramado em si’’, afirmou.