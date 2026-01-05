Gauchão é prioridade na agenda de Guarany e Ypiranga em 2026

Com um discurso pautado pelo realismo e pela responsabilidade, o Guarany de Bagé projeta o Campeonato Gaúcho de 2026 tendo a manutenção na primeira divisão como principal objetivo esportivo. Para o presidente Tato Moreira, permanecer na elite é decisivo não apenas esportivamente, mas também para garantir acesso a competições nacionais e receitas fundamentais ao clube.“O Gauchão é o campeonato que te dá acesso a tudo. Para um clube como o Guarany, não existe cenário sem primeira divisão”, afirmou o dirigente, ao destacar que a permanência no Estadual é a base de todo o planejamento institucional.A expectativa da direção é evitar qualquer envolvimento na luta contra o rebaixamento e se consolidar no bloco intermediário da competição, mesmo reconhecendo a dificuldade do campeonato e a disparidade de investimentos frente a adversários como Grêmio, Inter e Juventude. Segundo Tato, o resultado passa por empenho máximo e leitura correta do contexto competitivo.As experiências recentes no Estadual também influenciam o planejamento. Após o rebaixamento em 2022, o clube adotou uma postura mais cautelosa, priorizando salários em dia, controle financeiro e evolução gradual. “Aprendemos o que pode e o que não pode ser feito. Hoje trabalhamos sempre com os pés no chão”, ressaltou.Fora de campo, o Guarany chega mais estruturado, com melhorias em gramado, iluminação e organização comercial, o que ajuda a equilibrar ambição esportiva e orçamento. A folha mensal gira em torno de R$ 500 mil, com custo operacional próximo de R$ 100 mil.Dentro de campo, o clube aposta na identidade de força em casa, na torcida como diferencial e no uso pontual da base. Ao fim do Gauchão, o cenário positivo será claro: permanecer na elite e apresentar evolução em relação à temporada anterior, consolidando o projeto de crescimento do clube.Para o Ypiranga de Erechim, o cenário é parecido. A equipe atribui à competição papel central nas expectativas para 2026. A avaliação é do vice-presidente do clube, Adilson Stankiewicz. Para a direção, o Estadual vai além da disputa por resultados imediatos e é determinante para o restante do ano, especialmente pelo impacto nas receitas e na definição de vagas em competições nacionais.Após ficar fora da Copa do Brasil em 2025, o Ypiranga entra no próximo Gauchão em cenário mais favorável. Campeão da Taça Farroupilha, o clube já garantiu vaga direta na segunda fase da Copa do Brasil de 2026, torneio considerado estratégico do ponto de vista financeiro. Uma boa campanha no Estadual também pode render classificação à Copa Sul-Sudeste. “Muito do próximo ano se define no Gauchão do ano anterior”, afirmou Stankiewicz.Dentro de campo, a meta é clara: chegar às semifinais e terminar o campeonato entre os quatro primeiros colocados. A confiança se apoia no histórico recente e na formação do elenco, composto majoritariamente por atletas com contrato anual e experiência em Séries B e C do Brasileiro. A pré-temporada mais longa, iniciada ainda em dezembro, é vista como diferencial competitivo.Mesmo reconhecendo a disparidade financeira em relação à dupla Gre-Nal e ao Juventude, o Ypiranga aposta na regularidade contra os concorrentes diretos e em um modelo de jogo equilibrado diante dos grandes. O Gauchão também será vitrine para atletas da base. Internamente, o clube busca aliar resultados e coerência no processo, tratando cada partida como decisiva para alcançar seus objetivos em 2026.