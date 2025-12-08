Liga dos Campeões - Pelas sexta rodada da primeira fase, nesta terça-feira, às 12h30min tem Kairat x Olympiacos, às 14h45, Bayern x Sporting, às 17h, Atalanta x Chelsea; Monaco x Galatassaray; Union Saint Gilloise x Marselle; PSV x Atlético Madrid; Barcelona x Eintracht Frankfurt; Inter x Liverpool e Tottenham x Slavia Praha. Handebol Feminino - A seleção brasileira enfrenta a Alemanha, nesta terça-feira, pelas quartas de final do mundial da modalidade, disputado na Alemanha e nos Países Baixos. A partida será às 13h15, em Dortmund, na casa das adversárias. Copinha Feminina - A dupla Gre-Nal volta a campo pela competição nesta terça-feira às 11h, tem Inter x Minas Brasília-DF e às 19h, jogam Grêmio x UDA-AL. As duas equipes estão invictas com uma vitória e um empate, as coloradas lideram o grupo B, enquanto as tricolores ocupam a segunda posição no D. River Plate - Depois de onze participações consecutivas, a equipe argentina não jogará a Copa Libertadores da América de 2026. O time comandado por Marcelo Gallardo precisava que o Boca conquistasse o título do Torneio Clausura na Argentina para chegar a 12ª participação consecutiva no continental. No entanto, o time xeneize foi eliminado na semifinal da competição diante do Racing, ao perder por 1 a 0 no último domingo, relegando os Milionário a disputa da Sul-Americana do ano que vem. São Paulo - O clube paulista teve nesta segunda-feira seu transferban retirado pela Fifa. Assim, o nome do Tricolor não aparece mais na lista de equipes bloqueadas no site oficial da entidade. A liberação ocorreu depois de o São Paulo encerrar uma dívida com a Bama, empresa de agentes responsável pela intermediação do retorno de Calleri ao clube, em 2021. O valor envolvido girava em torno de 1 milhão de dólares, aproximadamente R$ 5,3 milhões. Aceg - A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos iniciou oficialmente a venda do livro “ACEG 80 anos - A história da crônica esportiva gaúcha”. A obra, escrita e editada por Fernando Di Primio, resgata a trajetória da entidade nas suas oito décadas de existência através das histórias dos esportes no RS, além de uma seleção de crônicas assinadas por 32 autores convidados. Para adquirir um exemplar basta contatar a entidade pelas redes sociais.