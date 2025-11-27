Vasco x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após uma semana conturbada, o Inter enfrenta o Vasco nesta sexta-feira (28), às 19h30min, em São Januário, em partida válida pela 36ª rodada. O técnico Ramón Díaz já definiu seu onze inicial para enfrentar o Cruzmaltino no último treino realizado na manhã desta quinta-feira (27). A delegação embarcou rumo ao Rio na tarde do mesmo dia.Ainda em situação perigosa e vendo a distância para a zona do rebaixamento reduzir cada vez mais, o confronto é tratado como uma decisão dentro do Colorado. Apesar de ainda não entrar no Z-4 mesmo que seja derrotado no Rio, no pior cenário pode perder os três pontos que tem vantagem e terminar a rodada empatado com os times na zona da degola. Já o Vasco vem de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão. Na 13ª posição, com 42 pontos, ainda tem pequenas chances de rebaixamento. Para o confronto contra o Colorado, o treinador Fernando Diniz terá Philippe Coutinho como reforço. Por outro lado, David e Tchê Tchê estão suspensos e desfalcam a equipe.PROVÁVEIS ESCALAÇÕESVasco - Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando DinizInter - Rochet; Aguirre (Carbonero), Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré Técnico: Ramón DíazArbitragem - Rodrigo Pereira de Lima (PE) será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC). No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).SERVIÇO VASCO X INTERLocal : São Januário no Rio de Janeiro-RJ;Transmissão : Amazon Prime;Data e Hora :Sexta-feira (28), às 19h30min.
