Mundial sub-17 - A seleção de Portugal comemorou nesta quinta-feira o título do torneio. A equipe lusitana assegurou a conquista com uma vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, no Estádio Internacional Khalifa, no Catar. Na disputa do 3º lugar, o Brasil perdeu nos pênaltis para a Itália por 4 a 2, em em partida disputada no Aspire Zone, em Doha, no Catar. Liga dos Campeões - O Newcastle afirmou, nesta quinta-feira, que a polícia francesa "agrediu indiscriminadamente" vários de seus torcedores após o jogo em que acabou derrotado pelo Olympique de Marselha pelo placar de 2 a 1. Diante dos fatos, o clube inglês apresentou uma queixa formal à Uefa, à polícia francesa e também ao clube francês. Os dirigentes descreveram o episódio como "tratamento inaceitável". Fórmula 1 - Neste domingo, podemos ter a definição do campeão da principal competição de automobilismo no Grande Prêmio de Lusail. Depois da dupla da McLaren ser desclassificada em Las Vegas, Max Verstappen venceu a corrida e entrou de vez no páreo. Norris pode ser campeão caso termine o GP do Catar com dois pontos a mais que Piastri e o tetracampeão da RBR. O Mundial tem Lando Norris com 390 pontos, Oscar Piastri e Max Verstappen com 366 pontos. A classificação ocorre no sábado, às 15h e a corrida no domingo, às 13h. MMA - Cristiano Ronaldo tornou-se acionista da WOW FC, liga de MMA espanhola, associando-se ao lutador e acionista Ilia Topuria. Ronaldo anunciou o investimento em suas redes sociais, afirmando que compartilha valores como disciplina e respeito com a WOW FC. Ele destacou estar orgulhoso por se juntar ao projeto, visando engrandecer o esporte e inspirar a próxima geração. Tênis - Número 21 do ranking mundial, o argentino Francisco Cerúndolo será homenageado nesta sexta-feira pela Assembleia Legislativa, em Buenos Aires, como Personalidade Esportiva de Destaque. Apesar de não ter conquistado títulos em 2025, o jogador de 27 anos foi o tenista argentino mais consistente, com retrospecto de 38 vitórias e 25 derrotas, incluindo quatro vitórias contra top 10 do mundo, duas delas contra o alemão Alexander Zverev, e alcançando as semifinais em Madri e as quartas de final em Indian Wells e Miami.