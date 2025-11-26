Série A - Nesta quinta-feira (27), às 20h30min, Fluminense e São Paulo se enfrentam, no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada. Ambas equipes buscam um lugar na Libertadores do ano que vem, no entanto, o Tricolor das Laranjeiras quer se aproximar do G-5 e busca uma vaga direta para a principal competição do continente. Copa FGF - O Brasil de Pelotas vai até o Cristo Rei, em São Leopoldo, para enfrentar o Aimoré, no confronto de ida da decisão da competição. A partida está marcada para as 19h e o jogo da volta ocorre na casa do Xavante, no domingo, no mesmo horário. Copinha - Na terça-feira, Inter e Grêmio conheceram seus grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Tricolor enfrentará o Votuporanguense (SP), o Falcon (SE) e o Galvez (AC). Já o Colorado terá o Nacional (SP), a Portuguesa Santista (SP) e o CSE (AL). Liga dos Campeões - Resultados dos jogos desta quarta-feira pela 5ª rodada da fase de liga: Copenhague-DIN 3x2 Kairat-KAZ e Pafos-CHP 2x2 Monaco, Arsenal 3x1 Bayern, Atlético de Madrid 2x1 Inter de Milão, Frankfurt 0x3 Atalanta, Liverpool 1x4 PSV, Olympiacos 3x5 Real Madrid, PSG 5x3 Tottenham e Sporting 3x0 Club Brugge. Atlético-MG - O clube mineiro anunciou nesta quarta-feira a saída de Daniel Vorcaro do Conselho de Administração do clube. Proprietário do Banco Master, ele tinha 26,9% da SAF do Galo. Ele foi preso no dia 17 de novembro no Aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal interceptou o banqueiro no local, onde ele se preparava para fugir do país rumo ao Oriente Médio. Jogos de Inverno - O Museu Arqueológico de Olímpia, na Grécia, recebeu nesta quarta-feira (26) a cerimônia de acendimento da chama olímpica dos Jogos de Inverno de Milano Cortina 2026. A chama será entregue aos organizadores dos jogos no dia 4 de dezembro, em Atenas. No dia seguinte, a tocha chegará a Roma antes do início do revezamento em solo italiano, que começa no dia 6 de dezembro. Tênis - O Brasil vai receber uma unidade da Rafa Nadal Academy na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e a inauguração está prevista para o final de 2028. A nova academia oferecerá instalações esportivas de nível mundial com 17 quadras de tênis, além de 8 quadras de padel, um café, uma loja de artigos esportivos e uma academia exclusiva para atletas e visitantes.