Série A - Nesta quarta-feira, o Bragantino recebe o Fortaleza no estádio municipal Cícero De Souza Marques, às 19h. O Massa Bruta sonha com uma vaga na Libertadores, estando na 9ª posição, com 45 pontos, está a dez do G-7 e pode ultrapassar o São Paulo, em caso de vitória. Já o Leão do Pici está na 18ª colocação, com 34 pontos, e tenta diminuir a distância para o Vitória, buscando um milagre para se manter na primeira divisão nacional. Liga dos Campeões - Pelo fechamento da 5ª rodada da fase de liga, jogam, às 14h45min, Copenhague-DIN x Kairat-KAZ e Pafos-CHP. Já às 17h, se enfrentam Arsenal x Bayern, Atlético de Madrid x Inter de Milão, Frankfurt x Atalanta, Liverpool x PSV, Olympiacos x Real Madrid, PSG x Tottenham e Sporting x Club Brugge. Liga dos Campeões 2 - Resultados dos jogos desta terça-feira: Ajax 0x2 Benfica, Galatasaray 0x1 USG-BEL, Bodø/Glimt-NOR 2x3 Juventus, Borussia Dortmund 4x0 Villarreal, Chelsea 3x0 Barcelona, Manchester City 0x2 Bayer Leverkusen, Napoli 2x0 Qarabag-AZE, Olympique de Marseille 2x1 Newcastle e Slavia Praha-CZE 0x0 Athletic Bilbao. Copa do Mundo - A Fifa anunciou nesta terça-feira os potes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México. O sorteio ocorrerá no dia 5 de dezembro, em Washington. Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Repescagem Europa A, Repescagem Europa B, Repescagem Europa C, Repescagem Europa D, Repescagem Intercontinental 1, Repescagem Intercontinental 2. Libra - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou o reajuste no valor em disputa pelo Flamengo no processo contra os clubes da Liga do Futebol Brasileiro na partilha dos direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão. A quantia para o time carioca passou de R$ 17 milhões para aproximadamente R$ 22 milhões.