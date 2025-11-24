Grêmio x Palmeiras: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Podendo decidir quem será o campeão brasileiro nesta terça-feira (25), o Grêmio recebe o Palmeiras na Arena, às 21h30min, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinado por Mano Menezes conta com o retorno de Arthur e Amuzu para o time titular, ambos foram poupados diante da derrota para o Botafogo por 3 a 2 no Rio, e voltam para ajudar o time a se distanciar do Z-4 e assegurar uma vaga para a Sul-Americana de 2026.

A equipe alviverde irá toda reserva diante do Tricolor, mas ainda sonha com o título. Em caso de vitória sobre os gremistas, o Verdão mantém a disputa aberta independentemente do resultado dos cariocas. Por outro lado, se perder, precisa torcer para que o Flamengo não vença o Galo e feche o campeonato. Tanto o Rubro-Negro quanto o Palmeiras, disputam a final da Libertadores neste sábado (29), ambos em busca do tetracampeonato.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Amuzu e Alysson (Pavón); Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Palmeiras - Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira.

SERVIÇO

Local : Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;

Transmissão : TV Globo e Premiere;

Data e Hora : Terça-feira (25), às 21h30min.