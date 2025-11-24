Porto Alegre,

Publicada em 24 de Novembro de 2025 às 21:13

CBF reformula calendário e aumenta premiação das competições femininas

Além do aumento no número de equipes, premiações também foram valorizadas nas competições femininas

Rafael Ribeiro/CBF/JC
Agências
A CBF anunciou nesta segunda-feira (24) o novo calendário para competições femininas e um reajuste nas premiações das principais competições que organiza. Entre as principais mudanças estão o aumento de participantes e jogos do Brasileirão A1 e a mudança de formato da Copa do Brasil. O torneio de elite do feminino passará a ter 18 times, indo de 15 de fevereiro a 4 de outubro. A Supercopa do Brasil também teve ajuste e passará a ser disputada em jogo único em 2026, entre Corinthians e Palmeiras, em 8 de fevereiro.
A CBF trabalha com um planejamento visando o ciclo até 2028, com um aumento gradual do número de jogos e ajustes finos nos torneios. Confira como ficará cada competição:
Brasileiro feminino A1
- De 15/2 a 4/10
- Aumento de 16 para 18 clubes
- Aumento de 134 para 167 jogos
- Duas vagas na Libertadores 2027
Copa do Brasil
- De 22/4 a 15/11
- 66 participantes
- Quartas, semifinais e final passam a ser ida e volta
Entrada dos clubes participantes:
- A3 na primeira fase
- A2 na segunda fase
- A1 na terceira fase
Supercopa do Brasil
Jogo único, em 8 de fevereiro
Brasileiro A2
- De 14/3 a 19/9
- Grupo único e turno único na primeira fase (mesmo do A1)
- 4 vagas para o A1
- Aumento de 70 para 134 partidas
- Aumento de 13 datas para 21
Brasileiro A3
- De 21/3 a 5/9
- Formato turno e returno na 1ª fase
- 4 vagas para o A2
- Aumento de 78 para 126 partidas
- Aumento de 11 datas para 14
E A PREMIAÇÃO?
Supercopa do Brasil
- Campeão - R$ 1 milhão
- Vice - R$ 600 mil
Feminino A1
- R$ 720 mil para os 18 clubes, duplicando os valores da primeira fase
- Campeão - R$ 2 milhões
- Vice - R$ 1 milhão
A cada rodada, o time mandante que estiver no jogo de primeira escolha da TV ganha mais R$ 20 mil por partida, da primeira à quarta fase.
Feminino A2: Cada um dos 16 clubes receberá R$ 360 mil na primeira fase, um reajuste de 2,4 vezes da cota atual.
Feminino A3: Cada um dos 32 clubes receberá R$ 120 mil na primeira fase, reajuste de 3,3 vezes
Copa do Brasil: Cotas foram dobradas em todas as fases
Feminino Sub-20 e Sub-17: Cotas aumentaram em 10%
OS PRINCIPAIS NÚMEROS DA VISÃO ATÉ 2029 NA CBF
- R$ 685 milhões em investimento previsto nas competições
- Aumento de 41% de datas no calendário nacional
- Aumento de 84% no número de partidas organizadas pela CBF

