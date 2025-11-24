Liga dos Campeões - Pela 5ª rodada da fase de liga nesta terça-feira, às 14h45min, jogam Ajax x Benfica e Galatasaray x USG-BEL. Às 17h, tem: Bodø/Glimt-NOR x Juventus, Borussia Dortmund x Villarreal, Chelsea x Barcelona, Manchester City x Bayer Leverkusen, Napoli x Qarabag-AZE, Olympique de Marseille x Newcastle e Slavia Praha-CZE x Athletic Bilbao. Futebol Feminino - A CBF anunciou novo calendário e aumento nas premiações das competições femininas, ampliando o número de times e jogos. O Brasileirão feminino A1 terá 18 times entre fevereiro e outubro, enquanto a Supercopa do Brasil será jogo único em fevereiro. As premiações também foram reajustadas: a campeã da Supercopa ganha R$ 1 milhão, enquanto as cotas do feminino A1 dobraram e seu campeão pode faturar mais de R$ 2 milhões. Coritiba - Durante a festa pelo título da Série B, neste domingo, um torcedor do Coxa foi baleado por um policial militar que estava de folga, nos arredores do estádio Couto Pereira. O homem é diretor da torcida organizada Império Alviverde, e foi encaminhado à UTI do Hospital do Trabalhador. De acordo com a uniformizada, ele foi alvejado cinco vezes e passou por uma cirurgia durante a madrugada. Segundo os envolvidos, o policial teria agido quando viu o diretor com uma arma, que teria sido retirada por ele após apaziguar um conflito dentro da organizada. Fifa - A entidade máxima do futebol anunciou nesta segunda-feira, um novo acordo com o Fundo Saudita para o Desenvolvimento, que deve alocar até US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) em empréstimos para a construção e reforma de estádios em países em desenvolvimento. Conhecido como Memorando de Entendimento, a parceria subsidiará diversos investimentos em centros esportivos e estruturas adicionais visando "impulsionar" a modalidade. Tênis - João Fonseca está com o calendário definido para o início da temporada 2026. O tenista encerrou 2025 na 24ª posição do ranking da ATP. Ele jogará na Austrália duas competições antes do Grand Slam, para se tornar um dos cabeças de chave do torneio. O carioca estará em quadra no ATP 250 de Brisbane, que começará ainda em 29 de dezembro e posteriormente, participará do ATP 250 de Adelaide, entre os dias 6 e 11 de janeiro.