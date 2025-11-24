Inter x Santos: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de uma vitória com tons dramáticos por 2 a 1, na última quinta-feira (20), o Inter encara um novo desafio na luta contra o rebaixamento. O Colorado vai receber o Santos no Beira-Rio, nesta segunda, às 21h, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário para a partida é de “guerra”, como afirmou Emiliano Díaz em coletiva pós-jogo. Caso saia derrotado pelo Alvinegro pode se complicar na competição e ficar ainda mais pressionado para as últimas rodadas, quando terá Vasco e São Paulo, fora de casa, e Bragantino, em casa, na última rodada. O time se encontra na 15ª posição da tabela com 40 pontos.

O técnico Ramón Díaz terá muitos desfalques para a partida. Três deles estão suspensos: Luiz Otávio, Bruno Tabata e Carbonero. Além disso, o goleiro Ivan foi substituído no intervalo e teve constatada uma lesão de grau II e desfalca a equipe no restante da temporada. Anthoni, seu substituto sentiu um desconforto no treino deste domingo (23) e está fora. Sem Ivan, que só volta em 2026, Rochet será o titular. Com a cicatrização da retirada dos pinos e placas da mão esquerda completada e a recuperação do trauma no pé esquerdo acelerada, o goleiro está pronto para jogar ainda que não tenha voltado a treinar com bola.

Para o confronto, a torcida esgotou os ingressos para áreas livres e locadas do estádio. De acordo com o clube, restam apenas entradas para o espaço do Coração do Gigante. A projeção é de que 40 mil apoiadores ocupem as arquibancadas.

A situação do Santos é ainda mais dramática que a do Colorado. Em 17º com 37 pontos, o Peixe está no Z-4. Se vencer no Beira-Rio, além de empatar em pontos com o Inter, também empurra o Vitória para a degola e fecha a rodada em 16º.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Gomes; Alan Rodríguez, Alan Patrick e Vitinho; Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Ramón Díaz.

Santos - Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz. Técnico:

Arbitragem - O árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) será auxiliado por Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Douglas Pagung (ES). No VAR, Caio Max Augusto Vieira (GO).

SERVIÇO INTER X SANTOS

Local : Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

Transmissão : Premiere e SporTV

Data e Hora : Segunda-feira (24), às 21h;