Gauchão Feminino - Depois de vencer a ida por 3 a 0 em Caxias do Sul, o Grêmio confirmou o favoritismo na Arena e venceu o Juventude por 2 a 1, neste domingo. Com gols de Bia Santos e Giovaninha, o Tricolor conquistou o bicampeonato seguido e levantou a sexta taça na história da competição. Pelo Ju, Rayane Pires descontou para as visitantes.
Tite - Técnico da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Adenor Bacchi está de volta aos campos. Após passagem pela Flamengo entre 2023 e 2024, o treinador decidiu fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Neste sábado, ele anunciou oficialmente o fim do seu descanso. Por meio de um comunicado por sua assessoria, ele escreveu: "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico".
Mundial sub-17 - Após vencer o Marrocos por 2 a 1 na sexta-feira, o Brasil avançou para as semifinais e enfrenta Portugal, nesta segunda-feira, às 13h.
Libertadores - A Conmebol definiu a equipe de arbitragem da final da Libertadores. O argentino Darío Humberto Herrera será o responsável por apitar a decisão entre Palmeiras e Flamengo, enquanto o VAR será comandado pelo uruguaio, Héctor Alberto Paletta. O jogo será nesta sexta-feira no Monumental de Lima, na capital do Peru.
Fórmula 1 - A briga pelo título da Fórmula 1 ganhou um roteiro inesperado: Lando Norris e Oscar Piastri foram desclassificados do GP de Las Vegas, disputado na madrugada deste domingo e vencido por Max Verstappen. Durante a corrida, os dois carros da McLaren apresentaram desgaste na prancha do assoalho acima do permitido por regulamento. Com isso a tabela ficou com Norris em primeiro com 390 pontos e Piastri e Verstappen ambos com 366 pontos, o australiano à frente por ter mais vitórias e poles. Os carros voltam à pista já no próximo domingo para o GP do Catar.
Atletismo - O paulista Pepe Fiamoncini foi o vencedor da Extremo Sul Ultramarathon. O atleta de 35 anos percorreu os 226 quilômetros em 28h29min. O 2º lugar ficou com Willian Bordin, de Bento Gonçalves (29h47min), seguido por Ricardo Santos (32h34min). Na categoria feminina, a vencedora foi Isadora Soares, em 35h13min. A 2ª colocada foi Clediane Lunardi (35h25min), gaúcha de Bento Gonçalves, seguida por Rachel Belmont (38h32min). A largada ocorreu no Chuí, na sexta-feira, às 11h.
