Bueiros paralisam 2º treino livre e voltam a preocupar pilotos para o GP de Las Vegas de F-1

Marcado por duas bandeiras vermelhas na madrugada desta sexta-feira, o 2º treino livre para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, que acontece na madrugada deste domingo, voltou a ser "assombrado" por um problema que tem sido recorrente no circuito de rua americano: as tampas de bueiros soltas.

A atividade de pista foi prejudicada pelo problema inusitado e a primeira interrupção aconteceu à 21 minutos do fim da sessão. Os pilotos levaram os carros para a garagem e um clima de indefinição tomou conta do ambiente até que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se manifestasse. No comunicado, um fiscal informou que uma tampa de bueiro solta na curva 17 colocava a segurança dos pilotos em risco.

Sem ter como verificar o contratempo por meio das câmeras, os comissários optaram por retomar o segundo treino livre. Porém, a dois minutos do final do treino, o problema foi realmente constatado e a bandeira vermelha foi acionada novamente.

Minutos depois, a entidade emitiu um novo comunicado explicando a situação. "Alguns funcionários da direção de prova permaneceram no local quando a sessão foi reiniciada e informaram que a tampa do bueiro estava se movendo enquanto os carros passavam por cima dela, o que fez com que a sessão fosse encerrada com a bandeira vermelha", diz parte do trecho do informe da FIA.

Numa corrida contra o tempo para que o problema não volte a se repetir no terceiro treino livre que acontece às 21h30 desta sexta-feira, a expectativa é que reparos sejam feitos para deixar a pista em condições para os pilotos.

Imprevistos com tampas de bueiros têm se mostrado comuns quando se fala de GP de Las Vegas de F-1. Na edição de 2023, Carlos Sainz foi vítima de um acidente ao passar com sua Ferrari em cima de uma tampa de bueiro na reta principal. Na edição do ano seguinte, a FIA externou toda a sua preocupação com o empecilho e adotou medidas de segurança.

NORRIS LIDERA 2º TREINO LIVRE

Em um treino pouco produtivo diante das paralisações, Lando Norris, líder do campeonato, terminou os trabalhos ao fazer o melhor tempo com a sua McLaren: 1min33s602. Kimi Antonelli, da Mercedes, veio logo atrás e o ferrarista Charles Leclerc completou as três melhores marcas.

Segundo na classificação, Oscar Piastri, também da McLaren, foi apenas o 14º, enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro no Mundial de Pilotos, terminou em nono no segundo treino livre. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto fez o último tempo com a sua Sauber.