Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Botafogo e Grêmio se enfrentam neste sábado (22), às 19h30min, no estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Vasco por 2 a 0, o Imortal sonha com uma vaga na Libertadores, disputando ponto a ponto para chegar ao G-8 e quem sabe, estar presente na principal competição continental do ano que vem. Nas últimas cinco rodadas, acumulou um empate, duas vitórias e duas derrotas, e atualmente está na 12ª posição na tabela, com 43 pontos.
O Tricolor não terá a presença de Arthur e Amuzu para a partida. Ainda não se sabe o motivo da ausência, mas é provável que seja um desgaste físico. No entanto, conta com as voltas de Edenílson, suspenso, além de Noriega e Aravena, que estavam em suas respectivas seleções.
O time carioca chega para o confronto buscando se manter nas primeiras posições por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. A equipe comandada por Davide Ancelotti está na quinta colocação, com 55 pontos. Na última rodada, venceu o Sport de virada por 3 a 2 em casa.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Alysson, Aravena (Pavón) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Botafogo - Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Arbitragem - Felipe Fernandes de Lima (MG) auxiliado por Daniella Coutinho Pinto (BA) e Celso Luiz da Silva (MG). O VAR é Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
SERVIÇO
Local : Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ;
Transmissão : Record TV, Cazé TV e Premiere;
Data e Hora : Sábado (22), às 19h30min.