Mundial sub-17 - A seleção brasileira enfrenta nesta sexta-feira, às 12h45min, o Marrocos, em confronto válido pelas quartas de final da competição. Caso avance de fase, o Brasil enfrentaria o vencedor entre Portugal e Suíça, jogo que começa uma hora antes. Eliminatórias Europa - Nesta quinta-feira, a Fifa sorteou os confrontos da repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Os jogos serão disputados entre 26 e 31 de março de 2026. São quatro chaves, onde apenas um time de cada chave vai ao Mundial sendo todos os confrontos, jogos únicos. Chaveamento: Chave A: Itália x Irlanda do Norte País de Gales x Bósnia; Chave B: Ucrânia x Suécia Polônia x Albânia; Chave C: Turquia x Romênia Eslováquia x Kosovo; Chave D: Dinamarca x Macedônia do Norte Rep. Tcheca x Irlanda. Fernandinho - Ídolo do Manchester City, o volante brasileiro anunciou sua aposentadoria aos 40 anos. Ele foi revelado pelo Athletico-PR e tem passagens por, Shakhtar Donetsk, onde conquistou seis títulos de liga e uma liga europa, Manchester City, local que ficou quase uma década e conquistou cinco Premier Leagues. Pela seleção, jogou as Copas de 2014 e 2018, além de ter conquistado uma Copa América em 2019. Tênis - O brasileiro número 1 do país, João Fonseca, foi indicado ao prêmio Revelação do Ano no ATP Awards 2025. O carioca, que encerra a temporada como número 24 do mundo e figura entre os quatro nomes escolhidos após um ano marcado por títulos e resultados inéditos em sua carreira. Fórmula 1 - Neste domingo, à 1h, teremos o GP de Las Vegas, sendo a antepenúltima corrida da temporada 2025. O treino classificatório ocorre no sábado, no mesmo horário. Lando Norris lidera com 390 pontos, seguido pelo seu companheiro da McLaren, Oscar Piastri com 366. Verstappen fecha o top 3 com 341. O campeão não será decidido neste fim de semana, podendo Norris ser campeão antecipadamente apenas no Catar. Surfe - A World Surf League (WSL) anunciou nesta quinta-feira que o tricampeão mundial Gabriel Medina está confirmado para a temporada de 2026 do Campeonato Mundial de Surfe. Essa notícia marca o retorno do brasileiro à elite do surfe, após ficar de fora da competição em 2025 devido a uma lesão no ombro.