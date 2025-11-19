F1: Leclerc pode deixar Ferrari e ir para Aston Martin em 2027, afirma jornalista italiano

Embora o final da temporada de 2025 da Fórmula 1 esteja morno com poucas trocas nas equipes, os últimos meses de 2026 prometem ser movimentados. Com muitos contratos sendo encerrados no futuro próximo, 2027 pode ser o ano das trocas de assentos nas equipes e os rumores ao redor do paddock já começaram.

O repórter Leo Turrini, do jornal italiano Quotidiano Nazionale, afirmou que a Aston Martin ainda está em contato com Nicolas Todt, empresário de Charles Leclerc, mirando uma negociação com o piloto.

Atualmente, o monegasco compete pela Ferrari, mas, com um ano pouco disputado e alguns abandonos, Leclerc pode decidir ir em busca de novas oportunidades. A aquisição do piloto implicaria na demissão de um dos titulares atuais. A aposta de Turrini é a aposentadoria oficial de Fernando Alonso, que estará com 45 anos.

O momento que marca o fim dos acordos será crucial para os dirigentes das escuderias, já que em 2026 a F1 também contará com um regulamento inédito, alterações nas fabricantes dos motores e uma nova equipe, modificando a dinâmica do esporte.

O jornalista ainda acrescenta que no centro do "efeito dominó" está o tetracampeão Max Verstappen. Apesar do holandês ter sua vaga garantida até 2028, tantas mudanças no grid podem ameaçar seu assento ou provocar uma vontade de testar novos carros.