Árbitro Ramon Abatti Abel é suspenso por 40 dias pelo STJD

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) suspendeu nesta quarta-feira (19) por 40 dias o árbitro Ramon Abatti Abel, e o VAR Ilbert Estevam, pelos erros cometidos pela dupla na partida entre São Paulo e Palmeiras, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início de outubro.

Os dois foram enquadrados no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por "deixar de observar as regras da modalidade".

Eles foram punidos com 20 dias de suspensão por não terem marcado pênalti do volante Allan, do Palmeiras, sobre o atacante chileno Gonzalo Tapia, do São Paulo. E receberam mais 20 dias de punição pelas não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez, do time de Abel Ferreira.

O lance do pênalti não marcado ocorreu aos nove minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 0 para o São Paulo. O meia Allan escorregou em campo e derrubou o atacante Tapia dentro da área. Abatti Abel entendeu tratar-se de choque normal e mandou o jogo ter prosseguimento, sem que o VAR Ilbert Estevam o chamasse para uma verificação por imagem.

Pouco depois desse lance, Andreas Pereira cometeu falta muito dura em Marcos Antônio, acertando o adversário com a sola da chuteira bem acima da linha do tornozelo. Nesse caso, o árbitro apontou que o atleta do Palmeiras rolou o pé sobre a bola antes do choque, o que tornava correta a aplicação apenas de cartão amarelo.

O jogo, que ainda teve uma cotovelada de Gustavo Gómez em Tapia, terminou com a vitória de virada de 3 a 2 do Palmeiras, no Morumbi.

As decisões são da segunda comissão disciplinar do STJD e ainda são passíveis de recurso ao Pleno da corte. A dupla de arbitragem já havia sido afastada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para passar por treinamento antes de voltar a apitar partidas do Campeonato Brasileiro.