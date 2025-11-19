Ceará x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter chega a Fortaleza para jogar uma ‘final’ com o Ceará, nesta quinta-feira, às 21h30min. O Colorado ocupa a 15ª posição na tabela, com 37 pontos, dois à frente da zona do rebaixamento. Mobilizados pelo técnico Ramón Díaz, o Alvirrubro ainda tenta contar com Borré e Carbonero, que estavam na seleção da Colômbia, para a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla de atacantes já está em deslocamento e deve chegar ainda nesta quarta-feira (19) à capital cearense. Assim que chegarem, serão avaliados pelo departamento médico e se liberados devem ir para o jogo.



Sem vencer há cinco jogos e com uma distância de apenas dois pontos da zona de rebaixamento, nada além da vitória interessa ao Alvirrubro. Nos treinos da semana, o treinador argentino apontou o retorno de Alan Rodríguez. Recuperado, o meia é aposta de qualidade no setor. Na frente, o comandante vinha trabalhando com Vitinho e Ricardo Mathias, mas caso tenha Borré e Carbonero os dois devem dar espaço aos convocados.



Já o Ceará tem uma situação mais confortável na tabela. Com 42 pontos, ocupa a 12ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. O Vovô também está há três jogos invicto e vem de um triunfo sobre o Corinthians antes da pausa para a data Fifa. Para o retorno aos gramados, Rafael Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque. Além dele, Fernando Sobral, que foi baixa na última rodada por lesão, ainda é dúvida.





PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ceará - Técnico: Bruno Ferreira; Marllon (Éder), Marcos Victor e Willian Machado; Fabiano Souza, Diego, Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni e Matheus Bahia; Galeano e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé



Inter - Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique (Juninho), Alan Rodríguez, Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré) Técnico: Ramón Díaz



Arbitragem - Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).No VAR, Diego Pombo Lopez (BA).



SERVIÇO



Local : Arena Castelão, Fortaleza, Ceará



Transmissão : Premiere;



Data e Hora : Quinta-feira (20), às 21h30min.