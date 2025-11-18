Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30min, na Arena. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vem de uma sequência de três jogos sem vencer, o Tricolor vem de um empate fora de casa contra o Fortaleza, enquanto o Cruzmaltino foi derrotado pelo Juventude em São Januário.

O Imortal tenta se recuperar após somar três derrotas, um empate e somente uma vitória nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Mano Menezes ocupa a 14ª posição na tabela da competição, com 40 pontos, e terá diversos desfalques para a partida. Além de Noriega e Aravena, que estão em suas seleções, Edenílson, está suspenso por terceiro cartão amarelo, e Alysson está com um quadro de virose. No entanto, Marcos Rocha volta como opção para a lateral-direita, após um mês longe dos gramados.

O Vasco não está distante do Grêmio. Com 42 pontos na 11ª colocação, o time de Fernando Diniz ainda almeja vaga na Libertadores e tenta embalar em reta decisiva do torneio nacional. A equipe carioca também tem desfalques, sendo o principal o lateral-direito Paulo Henrique, expulso na última partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi e Arthur; Amuzu, Cristaldo e Pavón; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Vasco - Léo Jardim; Puma Rodríguez (Tchê Tchê), Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros e Tchê Tchê (Thiago Mendes); Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem - Raphael Claus (SP) auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). O VAR é Caio Max Augusto Vieira (GO).

SERVIÇO

Local : Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;

Transmissão : TV Globo e Premiere;

Data e Hora : Quarta-feira (19), às 21h30min.