Luto - Morreu nesta terça-feira, Otacílio Gonçalves, aos 85 anos, em Porto Alegre. O "Chapinha", como ficou conhecido, treinou diversos clubes do futebol brasileiro, incluindo Inter e Grêmio, entre as décadas de 1970 e 1990. Ex-técnico teve um mal súbito quando descansava após café da manhã.Série B - Na abertura da última rodada da segunda divisão, o Vila Nova-GO recebe o Volta Redonda, nesta quarta-feira, às 19h30min. Como ambos não disputam nada no campeonato, a partida foi antecipada pela CBF. Outros jogos também devem sofrer alterações em suas datas. Avaí - Uma torcedora do Avaí cometeu racismo e xenofobia em jogo contra o Remo, gritando frases ofensivas para a torcida adversária na Ressacada, pela Série B. O clube catarinense repudiou a conduta, comprometendo-se a identificar e suspender a torcedora, além de colaborar com autoridades para investigação e possíveis sanções legais. Mundial sub-17 - A seleção brasileira eliminou a França nos pênaltis e avançou para as quartas de final do torneio. O destaque vai para o goleiro brasileiro João Pedro que, ,além de pegar um pênalti no tempo normal, defendeu mais dois nas penalidades e classificou a equipe. Agora o Brasil enfrenta o Marrocos, sexta-feira, às 12h45min. Festival Hípico Noturno - Em comemoração ao aniversário de 188 anos da Brigada Militar, o festival chega na 66ª edição, que ocorre entre 20 e 23 de novembro de 2025, com entrada franca. Criado em 1960, o evento — considerado o mais antigo do hipismo nacional — reúne cavaleiros civis e militares em provas noturnas e atrações musicais. A programação conta com apoio das Leis de Incentivo ao Esporte e à Cultura. Hugo Calderano - O mesatenista campeão do mundo, Hugo Calderano, inaugurou um clube de tênis de mesa em Botafogo, Rio, visando popularizar o esporte no Brasil e expandir sua marca pessoal. O clube abrirá ao público em dezembro para aluguel de mesas e aulas. Tênis - O tenista número um do mundo, Carlos Alcaraz, desistiu das finais da Copa Davis em Bolonha devido a um problema muscular. O espanhol agravou o problema durante o ATP Finals, onde perdeu para Jannik Sinner no confronto pelo título de domingo. Falecimento - Levi Edson Corrêa, de 17 anos, morreu após ser atingido por uma estrutura de concreto enquanto jogava basquete no Itaim Paulista, SP. O caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado pela polícia. A SSP informou que diligências estão em andamento. O NBB e o Instituto Peraltas lamentaram a morte de Levi, destacando seu impacto positivo dentro e fora das quadras.