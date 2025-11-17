Eliminatórias Europeias - Resultados desta terça-feira pela última rodada do qualificatório, pelo Grupo A: Alemanha 6x0 Eslováquia e Irlanda do Norte 1x0 Luxemburgo; G: Holanda 4x0 Lituânia e Malta 2x3 Polônia; L: República Tcheca 6x0 Gibraltar e Montenegro 2x3 Croácia. Com os resultados, Alemanha e Holanda confirmaram a presença na Copa de 2026. A Croácia já iniciou a rodada garantida na competição.

Eliminatórias Europeias 2 - Nesta quarta serão decididas as últimas cinco vagas diretas para o Mundial. Todos os jogos estão marcados para as 16h45min. Grupo B: Kosovo x Suíça e Suécia x Slovenia; C: Belarus x Grécia e Escócia x Dinamarca; E: Bulgária x Geórgia e Espanha x Turquia; H: Áustria x Bósnia e Romênia x San Marino; J: Bélgica x Liechtenstein e País de Gales x Macedônia do Norte.



Tênis - João Fonseca terminou a temporada na 24ª colocação do ranking mundial da ATP e confirmou uma ascensão meteórica no tênis mundial. O brasileiro de 19 anos subiu mais de 700 posições em um intervalo de aproximadamente 2 anos. O carioca terminou 2023 como o número 727 do ranking da ATP, no ano seguinte chegou ao 145, subindo mais de 600 posições. Esta foi a primeira temporada completa de Fonseca no tênis profissional.



Galvão Bueno - O narrador está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde sábado, por causa de uma pneumonia viral. O quadro não é grave e ele já apresentou melhoras. De acordo com assessoria de imprensa do comunicador de 75 anos, a equipe médica deve conceder alta "em breve". Galvão foi internado após descobrir uma infecção causada pelo vírus da gripe ao fazer um check-up devido a um mal-estar.



Robinho - O ex-jogador condenado por estupro na Itália foi transferido para um presídio em Limeira, no interior de São Paulo, na manhã desta terça. Ele estava preso na P2 de Tremembé, o "Presídio dos famosos", desde março de 2024.

Pelé - A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, adquiriu a marca de Pelé e deve oficializar o anúncio nesta quarta-feira, data que marca o aniversário do milésimo gol do Rei. Especula-se que o negócio foi fechado por US$ 18 milhões (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual). O valor, porém, não é confirmado oficialmente.