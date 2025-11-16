Série A - Neste sábado, pela 12ª rodada teve Flamengo 5x1 Sport e pela 13ª rodada Santos 1x0 Palmeiras. No domingo, jogaram Bragantino x Atlético-MG* em partida adiantada da 37ª rodada. Com a vitória do Flamengo e o tropeço do Palmeiras, os cariocas passaram os paulistas e agora são os líderes do campeonato. Já o Sport, está matematicamente rebaixado. *Partidas não encerradas até o fechamento desta edição.Skate - Rayssa Leal é pentacampeã do STU Rio. A medalhista olímpica sobrou na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para garantir mais um título. Já na primeira volta fez a maior nota da final da competição, um 75,69 e não precisou aumentar a pontuação para garantir o troféu da competição. Eliminatórias Europeias 1 - Neste final de semana, Portugal garantiu uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 ao golear a Albânia por 9 a 1. Já a Irlanda, conseguiu uma virada nos minutos finais sobre a Hungria e tirou a vaga dos adversários diretos na repescagem. Inglaterra e França encerraram a participação no qualificatório, os ingleses ficaram com 100% de aproveitamento enquanto os franceses terminaram invictos.Eliminatórias Europeias 2 - Amanhã, às 16h45, Alemanha x Eslováquia decidem quem se classifica no grupo A. No mesmo horário, a Holanda precisa de um empate com a Lituânia ou que a Polônia não vença Malta por mais do que 13 gols, para se garantir na competição Tênis - No 16º capítulo da rivalidade que move o tênis atual, Jannik Sinner impediu que Carlos Alcaraz alcançasse seu primeiro título no ATP Finals e garantiu o bicampeonato diante da sua torcida em Turim, na Itália. O número 2 do mundo venceu o líder do ranking por 2 sets a 0, na decisão da competição, com parciais de 7/6 e 7/5.Esqui - O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu a etapa da Copa do Mundo de esqui alpino em Levi, na Finlândia, neste domingo. Esse foi o primeiro título da história do País na categoria. Como prêmio, Braathen recebeu uma rena, como é tradição da competição, além de R$ 300 mil. São Paulo - O clube informou que Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita, neste domingo. O meia ex-inter estava internado desde a última terça-feira. O clube informou que o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias. O jogador apresentou um episódio de síncope vasovagal, uma condição que provoca desmaios repentinos devido a uma queda súbita da frequência cardíaca e da pressão arterial e chegou a cogitar a aposentadoria.