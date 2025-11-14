Conmebol define juiz chileno para apitar final da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús

A decisão da Copa Sul-Americana, que será disputada entre Atlético-MG e Lanús, no próximo dia 22, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, vai contar com um trio de arbitragem do Chile. Piero Maza vai ser o juiz, enquanto Miguel Rocha e Alejandro Molina trabalharão como auxiliares.

O VAR também será liderado por um profissional chileno. Juan Lara vai ser o responsável por comandar a cabine. Já o quarto árbitro desta final, que reúne equipes do Brasil e da Argentina, será o colombiano Carlos Betancur.

Juiz principal da partida que vale o troféu, Maza já comandou dois jogos do Atlético-MG, ambos pela Libertadores. Ele esteve em campo no empate de 1 a 1 com o Millonarios, da Colômbia, na partida de ida da terceira fase do torneio continental em 2023.

A outra participação aconteceu no ano passado, quando ele apitou a vitória de 1 a 0 do time mineiro sobre o Rosário Central, da Argentina. O confronto foi válido pela fase de grupos e a partida foi disputada na Argentina.

Outra novidade anunciada pela Conmebol para este confronto é que a partida vai contar com o impedimento semiautomático e também a tecnologia da linha do gol, que já foi utilizada na final da Libertadores do ano passado.

A equipe de Belo Horizonte, liderada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, chegou à decisão depois de superar o Independiente del Valle nas semifinais. Após empatar no jogo de ida em 1 a 1, a classificação veio com o triunfo de 3 a 1 na Arena MRV. Do outro lado da chave, o Lanús empatou em 2 a 2 com o Universidad de Chile fora de casa no primeiro confronto da semi, e venceu o duelo de volta, em casa, por 2 a 1.