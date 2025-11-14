Paquetá vê vitória completa após fim de caso de apostas

Lucas Paquetá, meia do West Ham e da seleção brasileira afirmou que está "muito mais leve" após ser inocentado da acusação de ter forçado cartões para favorecer apostas esportivas.

LEIA TAMBÉM: Ancelotti esboça time com poucas novidades para duelo contra Senegal

O QUE ELE FALOU

"Eu enxergo uma vitória completa, apesar dessa punição [por não ter colaborado com as investigações]. Eu estou muito mais leve, esse medo ficou para trás. Eu pude comprovar minha inocência, vencer esse caso e poder fazer o que eu amo normalmente", disse Paquetá, ao Jornal Nacional.

"Tem bastante coisa que eu ainda quero falar, mais detalhado. Mas vai ser em outro momento, e as pessoas vão poder ver a grandeza do que foi o caso, o maior caso de aposta da história do futebol inglês, os detalhes do que eu passei e não do que foram contados. Porque tem muita coisa que não é verdade, que foi contada e eu vou esclarecer tudo."

ENTENDA O CASO

Paquetá foi absolvido por uma Comissão Reguladora após as "acusações de má conduta contra Paquetá por supostas violações de manipulação não foram comprovadas". O meio-campista brasileiro havia sido denunciado pela FA por supostamente ter levado quatro cartões amarelos em quatro partidas para favorecer apostas.

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou que não vai recorrer da decisão. Na prática, isso encerra o caso no futebol inglês.

Paquetá se livrou do que seria uma violação à regra E5.1 da Federação Inglesa, mas acabou enquadrado por ter cometido duas infrações à regra F3 —que diz respeito ao comportamento e à colaboração do atleta durante a investigação.