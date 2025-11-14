Brasil x Senegal: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com o técnico Carlo Ancelotti ainda buscando o time ideal antes da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo neste sábado, às 13h, para enfrentar o Senegal. Apesar de um retrospecto de 37 vitórias em 43 jogos, os canarinhos nunca venceram o adversário deste final de semana, tendo no histórico uma derrota e um empate em dois jogos.
A grande novidade deve ser a escalação de Ederson. Essa será a primeira oportunidade do goleiro com o treinador. O atleta do Fenerbahçe, da Turquia, acabou ficando de fora das listas anteriores devido a lesões.
O Brasil chega para o jogo precisando se reabilitar. No último amistoso sofreu a primeira derrota para o Japão, por 3 a 2. Apesar da preocupação em reencontrar o caminho das vitórias, Ancelotti afirmou que vai usar as partidas, deste sábado, com Senegal e da próxima terça-feira, com a Tunísia, para testar jogadores. Ainda segundo o treinador, essa é a última oportunidade para novas experiências. As próximas convocações, apenas no ano que vem, já devem ser bastante similares ao grupo que vai em busca do hexa.
Classificados para a Copa, os senegaleses chegam para a partida embalados por uma sequência de quatro vitórias. Os Leões de Teranga venceram Sudão, República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Mauritânia.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil - Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Mathes Cunha, Rodrygo e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti
Senegal - Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw
SERVIÇO BRASIL X SENEGAL
Local: Emirates Stadium, em Londres;
Data e Hora : Sábado (15), às 13h;
Transmissão: Globo e SporTV;
Arbitragem: Ainda não informado.