Alcaraz derrota Musetti, garante vaga na semifinal do ATP Finals e se mantém em 1º no ranking

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou três objetivos nesta quinta-feira em Turim, na Itália. Derrotou o italiano Lorenzo Musetti, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, garantiu uma vaga na semifinal do ATP Finals e ainda manteve o primeiro lugar no ranking mundial, independentemente do restante da competição. O resultado também garantiu Alex De Minaur na semifinal. O australiano venceu no primeiro jogo do dia o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

O primeiro set foi muito equilibrado. Empurrado pela torcida, Musetti manteve seu saque e obrigou Alcaraz a fazer belas jogadas para manter seu serviço. No nono game, o espanhol aumentou e forçou o erro do italiano para conseguir a quebra e fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, Alcaraz voltou ainda mais intenso e obteve a quebra de saque logo no quarto game, abrindo 3/1. O italiano tentou uma reação imediata e teve dois break points no quinto game, mas o espanhol se recuperou e aumentou a vantagem para 4/1.

Desmotivado e sem confiança, Musetti foi muito mal no sexto game e não foi obstáculo para Alcaraz, que chegou facilmente a 5/1. Na sequência, o espanhol sacou para fechar a partida após 1h23.

DE MINAUR

Com uma atuação sólida, que tirou qualquer chance de reação do seu rival, Alex De Minaur bateu o americano Taylor Fritz nesta quinta-feira por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1h33, em jogo válido pelo ATP Finals, que está sendo realizado em Turim. O resultado marca a reabilitação do australiano, que vinha de derrotas nos seus dois primeiros compromissos na fase de grupos do torneio. Esta foi a 20ª vitória do australiano sobre um top 10 e apenas a segunda na atual temporada.

No retrospecto entre os dois tenistas, De Minaur leva uma ligeira vantagem. Em 12 confrontos, o número 7 do ranking da ATP obteve sete vitórias contra cinco de Taylor Fritz.

Na partida, De Minaur mostrou um jogo mais agressivo e viu sua estratégia ser recompensada. Ele contou com sete bolas vencedoras a mais do que o adversário (24 a 17), cometeu menos erros não forçados (28 a 32) e venceu a primeira parcial.

No segundo set, o australiano aproveitou, começou com tudo e venceu os três primeiros games. A partir daí, De Minaur usou a experiência para administrar a vantagem e fechou a partida com o 6/3.