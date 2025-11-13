Série A - A CBF aproveita essa data Fifa para recuperar dois jogos atrasados e adiantar outro. No sábado, às 18h30min, pela 12ª rodada jogam Sport x Flamengo, e, às 21h, pela 13ª, tem Santos x Palmeiras. Já pela 37ª, no domingo, às 19h, jogam Bragantino x Atlético-MG. Gauchão Feminino - Neste domingo, às 15h, tem o jogo de ida da final entre Juventude e Grêmio, no Alfredo Jaconi. The Best Fifa - Três brasileiros concorrem aos prêmios entregues aos gols mais bonitos da temporada. No masculino, Lucas Ribeiro e Alerrando, concorrem ao Puskas pelos tentos marcados por Mamelodi Sundowns, da Austrália, e pelo Vitória, respectivamente. No feminino, Marta, que leva o nome do prêmio, pode receber a honraria pelo gol marcado pelo Orlando Pride, dos EUA. Seleção feminina - O técnico Arthur Elias divulgou nesta quinta-feira a lista de 24 jogadoras que vão disputar os últimos amistosos em 2025. A seleção enfrenta a Noruega, no dia 28 de novembro, e Portugal, no dia 4 de dezembro. Bruno Henrique - Denunciado por forçar um cartão amarelo para beneficiar os apostadores, o atacante do Flamengo foi multado em R$ 100 mil nesta quinta-feira em julgamento no STJD. No entanto, o atleta não ficará afastado dos campos. Palmeiras - Os paulistas fretaram voos para todos os jogadores convocados nesta data Fifa, à exceção de Vitor Roque que volta de carona com a presidente Leila Pereira. O clube corre contra o tempo para poder contar com os atletas já no embate do próximo dia 19, com o Vitória. Além de Roque, na seleção brasileira, também foram chamados Gustavo Gómez e Ramon, pelo Paraguai, Sosa, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, pelo Uruguai e Flaco López pela Argentina. Esquema de apostas - A Federação Turca de Futebol suspendeu temporariamente, 102 jogadores das duas principais divisões do Campeonato Nacional de participarem de partidas devido ao caso do escândalo envolvendo acerto de resultados. Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz alcançou três objetivos no ATP Finals nesta quinta-feira em Turim, na Itália. Derrotou o italiano Lorennzo Musetti, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, conquistou uma vaga na semifinal do torneio e ainda garantiu o primeiro lugar no ranking mundial até o final de 2025.