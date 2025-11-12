Liga dos Campeões Femnina - Pelos jogos do fechamento da 3ª rodada da fase de liga: Bayern de Munique 3x2 Arsenal, Barcelona 3x0 OH Leuven-BEL, Benfica 1x1 FC Twente-HOL, Atlético de Madrid 1x2 Juventus e Manchester United 2x1 PSG. Futebol Feminino - A Cinemateca Capitólio receberá uma sessão especial de exibição do segundo episódio da websérie "Elas Mudaram o Jogo: A História Não Contada do Futebol Feminino Gaúcho". O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027 e o Gabinete de Comunicação Social. Os episódios também estão disponíveis no YouTube da prefeitura e o evento ocorre na terça-feira (18), às 13h30, sendo aberto ao público. Futebol brasileiro - A Comissão de Assuntos Sociais(CAS) do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, o Projeto de Lei 864/2019, que promove a profissionalização da arbitragem brasileira. O projeto propõe a homologação do vínculo empregatício entre a arbitragem e as federações estaduais e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Tal ação faria com que os profissionais recebessem remuneração fixa. Atualmente, os árbitros recebem dependendo do número de partidas em que estiveram presentes. Agora, a proposta segue para o julgamento da Câmara dos Deputados. COB - O Comitê Olímpico Brasileiro lançou nesta quarta-feira o curso "Combate à Manipulação de Resultados, Juntos em Defesa do Jogo Responsável", reforçando a importância do jogo limpo e da integridade esportiva. Em parceria com o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), o COB lançou o curso que apresentará boas práticas de prevenção e combate à manipulação para atletas, treinadores, árbitros e pessoas ligadas aos esporte. Segunda a entidade, a iniciativa vai "abordar a manipulação de resultados, seus riscos e consequências, e como se proteger de abordagens indevidas”. Tênis - A preparação do carioca João Fonseca para o Australian Open tem o primeiro torneio confirmado. Nesta quarta-feira, ele foi anunciado pela organização do ATP 250 de Adelaide através das redes sociais do torneio. A competição acontece na semana anterior ao Grand Slam australiano junto com o ATP 250 de Auckland. Ainda não se sabe se Fonseca irá competir na primeira semana do ano, quando acontecem os ATP 250 de Brisbane e Hong Kong e a United Cup.