Série A - Em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do campeonato, o Atlético-MG recebe o Fortaleza na Arena MRV, nesta quarta, às 20h30min. Liga dos Campeões Feminina - Pelos jogos de quarta-feira, da 3ª rodada da fase de liga, jogam às 14h45min, Bayern x Arsenal e Barcelona x OH Leuven-BEL. Já às 17h, se enfrentam, Benfica x FC Twente-HOL, Atlético de Madrid x Juventus e Manchester United x PSG. Liga dos Campeões Feminina 2 - Resultado dos jogos de terça-feira: Roma 0x1 Vålerenga-NOR, Lyonnes 3x1 Wolfsburg, Real Madrid 1x1 Paris e St. Pölten-AUS 0x6 Chelsea. CBF - A entidade apresentou aos clubes o esboço final do sistema do seu Fair Play financeiro. Pelo modelo, a confederação já começa a fiscalizar calotes de dívidas e monitorar as contas dos clubes em 2026. Ainda serão feitos alguns ajustes e possivelmente incorporadas sugestões feitas pelos clubes. Mas o modelo básico está pronto. São Paulo - O meia Oscar foi encaminhado ao Einstein Hospital Israelita nesta terça-feira. O jogador apresentou um problema cardíaco quando realizava exames pela manhã. De acordo com o clube tricolor, profissionais da equipe médica do hospital estavam presentes no local dos exames. O São Paulo disse que Oscar "se encontra clinicamente estável e permanece em observação". Real Madrid - Endrick tem acordo com o Lyon para empréstimo, que será finalizado em dezembro, após disputa com clubes ingleses. Por estar tirando a nacionalidade espanhola, isso impediu o jogador de realizar uma transferência para fora da União Europeia. Ele busca mais tempo de jogo e sonha em jogar o Mundial de 2026. Iniesta - Ex-meio-campista da seleção espanhola e do Barcelona está sendo investigado pelo Ministério Público do Peru por suspeita de fraude. O jogador está sendo acusado de ter causado prejuízo a vários empresários locais, em um valor que chega a 600 mil dólares, cerca de 3,2 milhões de reais. Tênis - Carlos Alcaraz está a um jogo de fechar o ano no topo do ranking da ATP. O espanhol ganhou de virada, nesta terça-feira, do norte-americano Taylor Fritz, por 6/7 (2/7), 7/5 e 6/3, e basta superar o italiano Lorenzo Musetti, na quinta, para fechar 2025 na frente de Jannik Sinner.