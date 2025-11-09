Série B - Resultados da 36ª rodada: Athletic 2x1 Ferroviária, Cuiabá 0x1 Goiás, Novorizontino 1x1 Remo, Athletico-PR 2x0 Volta Redonda, Vila Nova-GO 2x2 Avaí. Ainda nesta rodada se enfrentam nesta segunda: Chapecoense x América-MG e Botafogo-SP x Amazonas, ambos às 19h. Gauchão feminino - Em disputa válida pela terceira colocação da competição, o Inter venceu a equipe do Brasil de Farroupilha pelo placar de 6 x 0. O primeiro jogo para decidir a equipe campeã, entre Juventude x Grêmio, acontece no domingo dia 16 de novembro, na casa da equipe da serra gaúcha. MLS - Lionel Messi e Inter Miami deram mais um passo em busca do título inédito da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos. O craque de 38 anos deixou seu registro nos quatro tentos do Inter Miami na goleada por 4 a 0 sobre o Nashville, em Fort Lauderdale, neste sábado, e ajudou sua equipe a avançar nos playoffs da competição - com duas vitórias e uma derrota na série melhor de três partidas. A equipe do argentino enfrentará o FC Cincinnati na semifinal da Conferência Leste, em jogo único, com data a ser confirmada após a Data Fifa. Futebol Internacional - No clássico disputado neste domingo entre Manchester City 3 x 0 Liverpool, o jogo ficou marcado como a mílesima partida de Pep Guardiola comandado as suas equipes. Tênis - A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos acabaram sendo derrotadas por 2 sets a 0 (7/6 e 6/1) para a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova, na final do torneio WTA Finals, neste sábado. O vice-campeonato é o melhor resultado de uma mulher do Brasil no torneio que reúne as melhores tenistas da temproada. Basquete - Neste domingo, o Caxias Basquete enfrentou o Pinheiros, fora de casa, e perdeu pelo placar de 82 x 59, com o resultado a equipe gaúcha soma três vitórias em seis jogos. Na sexta-feira o União Corinthians, equipe de Santa Cruz do Sul, venceu o Brasília por 95 x 88, em jogo decidido na prorrogação, com o resultado a equipe soma três vitórias em cinco jogos.