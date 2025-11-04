Liga dos Campeões - Pelos jogos da 4ª rodada pela fase de liga de quarta-feira, às 14h45min, se enfrentam Pafos-CHP x Villarreal e Qarabag-AZE x Chelsea. Já, às 17h, jogam Ajax x Galatasaray, Benfica x Bayer Leverkusen, Club Brugge x Barcelona, Inter de Milão x Kairat-KAZ, Manchester City x Borussia Dortmund, Newcastle x Athletic Bilbao e Olympique de Marseille x Atalanta.
Liga dos Campeões 2 - Resultados da abertura da 4ª rodada da fase de liga: Napoli 0x0 Frankfurt, Slavia Praha 0x3 Arsenal, Atlético de Madrid 3x1 USG-BEL, Bodø/Glimt-NOR 0x1 Monaco, Juventus 1x1 Sporting, Liverpool 1x0 Real Madrid, Olympiacos 1x1 PSV, Tottenham 4x0 Copenhague e PSG 1x2 Bayern de Munique.
Futebol Internacional - O atacante Désiré Doué, melhor jogador em campo da final da Liga dos Campeões 2024/2025, foi eleito o Golden Boy 2025, prêmio entregue pelo site italiano Tuttosport para o melhor jogador do futebol europeu na categoria sub-21.
Falecimento - Mladen Zizovic, técnico do Radnicki 1923, morreu após sofrer parada cardíaca durante partida contra Mladost Lucani, pelo Campeonato Sérvio. Ele recebeu atendimento médico e foi levado ao hospital, mas não resistiu. Zizovic, ex-jogador na Bósnia e Albânia, começou a carreira de técnico em 2017 e havia assumido o Radnicki 1923 há menos de um mês.
Surfe - Arthur Vilar, de 14 anos, destacou-se no Rip Curl GromSearch, na França, ao garantir vaga na semifinal com um aéreo que lhe deu nota 9,1. Vilar venceu o australiano Locana Cullen por 14,37 a 14,17 nas quartas de final e enfrentará Jaime Veselko na semifinal.
Ginástica - O ex-técnico de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes teve mantida, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a condenação por estupro de vulnerável contra quatro vítimas. A pena ficou fixada em 28 anos de reclusão, após decisões anteriores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas segue em liberdade enquanto o processo corre.
Tênis - Duas raquetes autografadas por João Fonseca foram arrematadas por R$ 70 mil cada em um leilão promovido pela Rede Tênis na noite desta segunda-feira, em São Paulo. As raquetes foram o lote de valor mais alto da noite, superando itens assinados por Gustavo Kuerten, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Roger Federer.
